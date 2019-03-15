В преддверии грядущих президентских и парламентских выборов крайне важно осознать простую истину. Каждый, кто готов поддержать на выборах представителей евроинтеграционной команды, должен знать: голосуя за эту власть, он голосует за очередное повышение тарифов. А значит, голосует за дальнейшее обнищание – свое, своей семьи, страны, народа. Об этом заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

Оппозиционный политик напомнил, что практически все «реформы» нынешней власти свелись к бездумному повышению цен.

«Только за период 2014–2019 годов тарифы на жилищно-коммунальные услуги выросли в среднем на 734%. Тариф на природный газ для населения увеличился на 1080%, на отопление ‒ на 1225%, на электроэнергию ‒ на 221,4%, на холодное водоснабжение и водоотвод ‒ на 584%, на горячее водоснабжение ‒ на 560%. Сегодня украинцы платят за газ, который добывается в Украине в достаточном для потребностей населения количестве, запредельно высокую цену. Продавать газ собственной добычи своим же гражданам по европейским ценам ‒ так с народом могут поступать только еврореформаторы, управляемые в ручном режиме из «вашингтонского обкома» и МВФ», — считает Медведчук.

Он также напомнил, что именно согласно настоятельным требованиям фонда, прописанным в новой (уже третьей за последние четыре года) программе «сотрудничества» с МВФ, цена на газ для населения с 1 ноября 2018 года увеличилась на 23,5% ‒ до 8548,92 грн за тысячу кубометров (с НДС).

«Но лиха беда начало. В течение года украинцев ждут еще два повышения: с 1 мая 2019-го цена газа увеличится примерно до 9851,66 грн за тысячу кубометров (с НДС), а с 1 января 2020-го (при условии сохранения показателя базовой цены) ‒ до 12313,85 грн, что составит 100% импортного паритета. Вслед за ценами на газ соответственно вырастут тарифы на отопление и горячее водоснабжение. Кроме того, НКРЭКУ уже утвержден план повышения тарифов на электроэнергию во второй половине 2019 года», — подчеркнул глава Политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь».

Виктор Медведчук считает, что в преддверии грядущих президентских и парламентских выборов крайне важно осознать простую истину — каждый, кто готов поддержать на выборах представителей евроинтеграционной команды, должен знать: голосуя за эту власть, он голосует за очередное повышение тарифов, а значит, голосует за дальнейшее обнищание – свое, своей семьи, страны, народа.

«Авторитетно заявляю: снизить цену на газ можно было бы уже сегодня. Но для этого наша еврореформаторская власть должна отказаться от теневых схем с поставками так называемого импортного газа (а по сути, российского, но доставляемого в Украину через огромное логистическое плечо, через третьи руки европейских посредников). Если бы Украина напрямую закупала газ в РФ, а не переплачивала европейским посредникам, то цена голубого топлива была бы ниже минимум на 100 долларов на каждой тысяче кубометров. Сделать это абсолютно реально, вот только еврореформаторы во власти и их сторонники в оппозиции в этом не заинтересованы», — пояснил оппозиционный политик.

Он уверен в том, что в нынешних условиях остановить политику тарифного геноцида способна только одна политическая сила в стране ‒ «Оппозиционная Платформа ‒ За жизнь».

«У нас есть экономическая программа, которая позволит вернуть украинцам достойные зарплаты и пенсии (как это было в доевромайданные времена), установить экономически обоснованные тарифы и предоставить гарантии социальной защиты. Мы остановим политику тарифного беспредела и обеспечим достойную жизнь нашим гражданам», — подытожил глава Политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь».