Такие политики как Евгений Мураев и Александр Вилкул на этих президентских выборах ведут себя как кандидаты Майдана, которые поддерживают завоевания Революции Достоинства, пишет политолог Григорий Карпинский.

Например, приводит пример Карпинский, Александр Вилкул сделал политическую карьеру в рядах Партии регионов, но на президентских выборах демонстрирует симпатии к Майдану и достижениям Революции достоинства.

«Но на президентские выборы Вилкул пошел под лозунгом «Слава Украине! Героям Слава!». Именно такими лозунгами закончился предвыборный съезд кандидата в Запорожье. Затем Вилкул «засветился» на презентации книги Сони Кошкиной «Майдан. Нерассказанная правда», где подарил автору большой букет цветов. По мнению Вилкула, подвиг героев Евромайдана будет еще долгие годы вызывать интерес во всем мире», - поясняет политолог.

Григорий Карпинский поясняет, что Вилкул защищает экономические интересы своего патрона Рината Ахметова, который благодаря выгодному сотрудничеству с Администрацией Порошенко увеличил свое состояние до 5,99 млрд. по версии Bloomberg.

«А Ахметов за эти годы наладил взаимовыгодное сотрудничество с администрацией Порошенко, став главным бенефициаром повышения коммунальных тарифов благодаря формуле «Роттердам +», олигарх также контролирует крупнейшего частного импортера газа в Украину «Эра Трейдинг». Вот почему Ахметов после Майдана увеличил свои капиталы и вернул себе статус самого богатого украинца, сейчас Bloomberg оценивает состояние Ахметова в 5,99 миллиарда USD. Поэтому лучший кандидат для Ахметова - это президент Порошенко», - раскрывает политолог подноготную выдвижения Вилкула.

Что касается Вилкула, пишет Карпинский, то он «выполняет задачу по откусыванию голосов у Юрия Бойко, потому что если единый кандидат от Юго-Востока проходит во второй тур, получаются варианты «Тимошенко - Бойко» или «Зеленский - Бойко», а сам Порошенко остается за бортом».

Карпинский пишет, что настоящая причина ухода Евгения Мураева заключается в отказе Вилена Шатворяна и других бизнес-партнеров главы МВД Арсена Авакова финансировать его предвыборную кампанию из-за катастрофического падения рейтинга.

«Евгений Мураев был вынужден снять свою кандидатуру после того, как спонсоры отказались финансировать его кампанию. Но Вилена Шатворяна и других бизнес-партнеров Авакова можно понять - Мураев стал главным разочарованием президентских выборов-2019. После того как Мураев в прямом эфире потребовал от СБУ расследовать деятельность Виктора Медведчука, от него отвернулись десятки тысяч его сторонников. Люди писали в соцсетях, что кандидат занимается стукачеством в стиле Иуды», - анализирует политолог.

Карпинский рассказывает, что вся кампания Мураева превратилась в череду скандалов - после доноса на Медведчука последовала история, когда в его штабе массово кинули сотрудников, не выплатив зарплату. Затем Мураев «наехал» на Вилкула, обвинив в воровстве идей для предвыборной программы, в результате чего устроил публичную перепалку с Борисом Колесниковым.

«Понятно, что все подобные скандалы на руку власти, которая заинтересована в том, чтобы кандидаты от Юго-Востока скандалили между собой, потому что такой сценарий ведет к расколу избирателей Юго-Востока. Но в итоге Мураев превратился в аналог Инны Богословской и других кандидатов-спойлеров, его рейтинг с 5, 0 % в сентябре рухнул до 2,5 % в конце февраля, и спонсоры посчитали, что продолжать его кампанию нет никакого смысла», - так пояснил политолог Григорий Карпинский решение Мураева снять свою кандидатуру с выборов президента.