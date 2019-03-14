По мнению политолога Юлии Пилецкой, идеология партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» отвечает запросу всех регионов Украины - Востока, Юга, Центра и Запада. Об этом Юлия Пилецкая заявила в эфире канала 112 Украина.

«В данном случае легко понять Медведчука, который является главой политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь». Потому что именно на уровне главы политсовета вырабатываются электоральные предложения и идейные позиции в контексте избирательной кампании. В контексте приобретения симпатий разных частей электората Украины, и дальнейшей работы с этими целевыми аудиториями», - поясняет политолог.

Пилецкая поясняет, что идеи «Оппозиционной платформы - За жизнь» - это мирное урегулирование и социальная справедливость. Политолог заявила, что запрос на мир больше всего волнует жителей Донбасса, а решение «Оппозиционной платформы» прекратить «тарифный геноцид» отвечает в первую очередь запросу избирателей Юга Украины.

«Они начали с того, что волнует всех без исключения жителей Украины – это мирное урегулирование, почти 70 %-ный запрос и эта идея наиболее актуальна для жителей Донбасса. Дальше перешли к идеям социальной справедливости, собственно, ликвидации т.н. тарифного геноцида, апелляции к тому, что действующие тарифы являются нарисованными, социально несправедливыми с точки зрения духа права. И, соответственно, они должны быть списаны как социально несправедливые. Это то, что отвечает электоральному запросу жителей южных областей. И это очень убедительно показывает социология», - утверждает она.

Как поясняет Пилецкая, позицию Виктора Медведчука о том, что долги перед МВФ только усугубляют проблемы Украины, хорошо воспринимают в Центре и на Западе Украины.

«У Медведчука прозвучала тематика наращивания кредитно-долговой ямы Украины и, соответственно, анализ деятельности правительства с этой точки зрения. Это уже присоединение электората Центра и Запада Украины. Потому что считается традиционно, что западный электорат является более чувствительным к вопросам международного престижа страны, что он больше присматривается к правительственным решениям», - пояснила политолог.

В конечном итоге, утверждает Пилецкая, «Оппозиционная платформа - За жизнь» отвечает на запрос жителей всех регионов Украины, которые сегодня в большинстве своем находятся в оппозиции к политике администрации Порошенко и правительства Гройсмана.

«И, соответственно, говорится о том, что оппозиционные политики, если придут к власти, то будут действовать грамотно и восстановят международный престиж страны. То есть, это такое собирание голосов по большим частям страны с тем, чтобы показать, что оппозиционные силы – это не только по одну линию Днепра. А это, собственно, вся Украина, которая находится в оппозиции к действующему курсу государства и должна иметь запрос на изменение этого курса и должна, соответственно, проголосовать за это», - резюмировала политолог.