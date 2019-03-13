Все сторонники европейского выбора и Майдана должны поблагодарить Евгения Мураева и Александра Вилкула за то, что они мешают силам реванша, пишет в своем Facebook адвокат Сергей Войченко.

По мнению Войченко, «есть реальный риск, что такой кандидат как Юрий Бойко может пройти во второй тур президентских выборов». Но Мураев и Вилкул, отмечает адвокат, «раскалывают» электорат Юго-Востока и отбирают голоса у Бойко. В целом, считает Войченко, они вместе «откусывают» у Бойко около 4 %.

«Значит, если бы не Мураев и Вилкул, у Бойко сейчас было бы больше 16 % и во втором туре одним из кандидатов был бы «единый кандидат от Юго-Востока»…А все политики так называемого Юго-Востока получили бы моральное право говорить, что миллионы украинцев не поддерживают Майдан и выбор - курс на НАТО и ЕС. За что стоял Майдан?», - возмущается Войченко.

Поэтому Войченко утверждает, что благодаря Мураеву и Вилкулу реванша не будет. Адвокат отмечает, что Мураев и Вилкул сегодня ведут себя как политики Майдана. Об этом свидетельствует и лозунг Украинской повстанческой армии «Слава Украине!» на съезде Вилкула, и теплые слова кандидата Ахметова о Евромайдане на презентации книги Сони Кошкиной.

«И сами они ведут себя как политики Майдана. Съезд в Запорожье, где выдвигали Вилкула, закончился лозунгом УПА и Евромайдана «Слава Украине! Героям слава!». Мураев начал свою президентскую кампанию с того, что в прямом эфире потребовал от СБУ разобраться с такой фигурой как Медведчук», - аргументирует он.

По мнению Войченко, в результате деятельности Мураева и Вилкула на Юго-Востоке вырастет поддержка НАТО и ЕС, потому что «они вместе будут продвигать идеалы Евромайдана на Юго-Востоке. В конечном итоге, означает, что люди на Майдане стояли не зря», - уверен адвокат.

Поэтому, утверждает Войченко, Мураев и Вилкул сегодня играют позитивную роль для Майдана, потому что не дают Бойко пройти во второй тур.

«Они не дают Бойко пройти во второй тур, а еще несут идеалы Майдана избирателям Юго-Востока. Поэтому уже первый тур покажет, что на Юго-Востоке окрепла поддержка идей Майдана, выросло количество сторонников евроинтеграции и НАТО. И надо справедливо признать, что в этом тоже есть заслуга таких политиков как Мураев и Вилкул», - резюмировал адвокат Сергей Войченко.