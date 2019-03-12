Виктор Медведчук уже вел переговоры с президентом России Владимиром Путиным на предмет освобождения моряков, задержанных в Керченском проливе, но для этого еще предстоит запустить сложнейший правовой механизм. Что же касается обмена незаконно удерживаемыми лицами с ОРДО и ОРЛО, то его давно можно было бы успешно провести, однако на то отсутствует политическая воля со стороны Киева. Такие заявления сделал председатель Политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь», спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе Виктор Медведчук в ходе интервью российскому изданию «Взгляд».

«Я обсуждал с господином Путиным вопрос освобождения 24 человек: 22 моряков и двух представителей СБУ, задержанных в Керченском проливе. Кто-то пытается рассказывать, что за этим процессом стоит не юридический вопрос, а политический. На самом деле в Москве справедливо считают, что надо выполнить все юридические тонкости, и запускается сложнейший правовой механизм», - отметил политик.

Кроме этого, по его словам, высказывания отдельных адвокатов, что, якобы, в Москве решено освободить украинских моряков не раньше парламентской избирательной кампании в Украине являются отнюдь не адвокатской тактикой, а попыткой участвовать в политическом процессе, и лишь вредят обвиняемым.

Относительно обмена удерживаемыми лицами, то, по мнению Виктора Медведчука, решение по этому вопросу принимают лишь украинский президент Петр Порошенко и руководители непризнанных «республик» (если переговоры имеют отношение к России, то и президент РФ Владимир Путин). На сегодняшний день речь идет о 62 установленных лицах со стороны «республик» и 176 – со стороны Украины.

«Последний масштабный обмен удерживаемыми лицами был в декабре 2017 года. После него мы договорились о втором этапе обмена по формуле «все установленные на всех установленных». Будь у Киева политическая воля, такой обмен можно было бы произвести за два–три дня, но украинская сторона по политическим соображениям не заинтересована в том, чтобы освободить всех», - заявил спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе, занимающийся обменом пленными с декабря 2014 года.

Отдельно Медведчук указал на неэффективность антироссийских санкций для разрешения украинского конфликта и призвал всех воздержаться от лишних и несвоевременных комментариев на тему освобождения людей. «Переговорный процесс должен идти в тишине, а публичность нужно проявлять лишь в день, когда одна сторона передаёт удерживаемых лиц другой, и наоборот, - заявил он. - Любые беззубые комментарии здесь лишь вредят. Потому пусть если не помогают, то хотя бы не мешают работать».