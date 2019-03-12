По мнению политолога Тараса Чорновила, объединение Евгения Мураева и Александра может существенно повлиять на итоги президентских выборов. «Жертвой» этого объединения может стать Юрий Бойко. Об этом политолог заявил в видео-интервью для издания Politeka.

По словам политолога, чтобы обогнать Бойко на выборах, Вилкул как обычно, будет использовать свои старые методы и возлагать большие надежды на «красных директоров» ахметовского крыла.

«Вилкул рассчитывает на волю и позицию «красных директоров» ахметовского крыла». Они, по сути, контролируют гигантские территории», - констатирует Чорновил.

Кроме того, ахметовские директора контролируют сотни тысяч работников и они всегда очень жестко меняли общую картину, напоминает Чорновил.

«Социология может вам показывать, что побеждает Бойко, а за последние несколько дней уйдут от дома к дому, или проведут профсоюзные собрания, и работникам донесут информацию…», - констатирует политолог.

При этом политолог заявил, что после раскола «Оппоблока», Бойко перестал контролировать большинство областных партийных организаций Оппозиционного блока, а для всего ахметовского крыла он стал еще и «рейдером». Поэтому война за голоса для этих кандидатов будет более чем принципиальная.