Парламентские выборы в Украине могут быть использованы Кремлем как «возможность изменить политический курс в Киеве», ведь известный пророссийский политик, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук уже объявил о планах создания пророссийской политической коалиции. Материал с такими опасениями опубликовал «Голос Америки».

Ссылаясь на статью украинского обозревателя Константин Скоркини в журнале Foreign Affairs, «Голос Америки» отметил, что «впервые после независимости Украины на национальных выборах не будет сильной пророссийской силы, способной победить».

«Кремль, вероятно, продолжит играть «вдолгую», пытаясь вернуть Украину на российскую орбиту», — говорится в материале.

Выборы в Верховную Раду в конце 2019 года вполне могут быть использованы Кремлем как «возможность изменить политический курс в Киеве», отметил «Голос Америки».

«Виктор Медведчук, известный пророссийский политик, тесно связанный с Путиным, уже объявил о планах создания пророссийской политической коалиции», — говорится в материале.

Издание также отмечает, что, несмотря на стабильное 4-е место в многочисленных рейтингах основателя «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрия Бойко, кандидата на должность президента Украины, «есть немного признаков того, что он сможет вырваться из своего избирательного оплота на юго-востоке и улучшить свое положение перед голосованием в первом туре голосования 31 марта».

«Аннексия Россией Крыма и насильственная оккупация донбасских районов Донецка и Луганска на востоке фактически лишили Бойко огромного количества пророссийских избирателей», — считает «Голос Америки».

Не осталось без внимания редакции и закрытие украинским ЦИКом избирательных участков в России, на которых могли проголосовать пророссийские избиратели.

«Пророссийский электорат сталкивается с серьезными препятствиями при реализации своего избирательного права. Для того, чтобы проголосовать на выборах президента Украины, находящимся в РФ избирателям надо либо ехать в украинские консульства в соседних с Россией странах, либо ехать на территории, подконтрольные украинскому правительству», — говорится в материале.