Для многонациональной Украины, которая сейчас особенно нуждается в единении, принятие законопроекта № 5670-д явно не ко времени. Содержание данного документа не только нарушает Конституцию Украины, но и не соотносится с нормами международного права. Об этом заявил глава Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

Политик отметил, что к законопроекту № 5670-д, который сегодня рассмотрит Верховная Рада, подано более 2 000 поправок, 710 из них внесено народными депутатами от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Василием Нимченко и Нестором Шуфричем.

«…Нормы (законопроекта — Ред.) в своем массиве носят дискриминационный характер, не корреспондируются с положениями статей 10, 11 и 12 Конституции Украины и являются попыткой тотального администрирования использования языков и ассимиляции русскоговорящих этнических украинцев и национальных меньшинств. По сути, во всех сферах публичных отношений (в предложенном законопроекте 41 позиция) исключаются защита русского языка и его использование русскоговорящими этническими украинцами, это же касается и языков национальных меньшинств», — считает В.Медведчук.

По словам политика, содержание законопроекта не соотносится с нормами международного права, в частности ратифицированными Украиной Европейской хартией региональных языков или языков меньшинств от 5 ноября 1992 года, Рамочной конвенцией о защите национальных меньшинств от 1 февраля 1995 года, Международным пактом о гражданских и политических правах от 19 октября 1973 года.

«"Оппозиционная платформа – За жизнь" с сожалением констатирует, что такой важный для государственности вопрос, как принятие языкового законодательства, сегодня имеет «привкус» манипуляций, связанных с избирательным процессом. Как можно игнорировать конституционный постулат о многонациональной нации и путем законодательных предписаний осуществлять ассимиляцию и насаждать во всех сферах использование исключительно украинского языка, когда русскоязычные граждане, а также представители нацменьшинств составляют до 40% украинской нации? Это противоречит основоположному конституционному принципу о недопустимости сужения объема существующих прав и свобод граждан (статья 22 Конституции Украины)», — подчеркнул глава Политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь».

В.Медведчук считает, что власть имущие и их представители должны понимать: «включение языкового вопроса в повестку дня» — это создание реальной угрозы раскола по этноязыковому признаку в угоду политической целесообразности.

«И такое тотальное нарушение естественных прав и свобод граждан на использование своего родного языка происходит с молчаливого согласия гаранта соблюдения Конституции Украины. Является очевидным, что предусмотренное законопроектом экзаменационное инспектирование на предмет знания украинского языка будет иметь далекоидущие последствия – русскоязычные этнические украинцы, по сути, не будут допущены к управлению государственными делами», — обратил внимание оппозиционный политик.

Норма законопроекта об обязательном использовании в публичной сфере отношений, связанных с реализацией властных полномочий и управленческих функций, по словам В.Медведчука, сделает невозможной реализацию русскоговорящими этническими украинцами или представителями нацменьшинств права занимать государственные должности без сертификата о знании украинского зыка.

«Проект закона предполагает контрольные функции Уполномоченного по защите государственного языка – проведение сыскных мероприятий с привлечением Национальной полиции Украины для административного репрессирования граждан, допускающих использование не украинского языка при общении, по сути, во всех публичных местах и сферах деятельности (исключение – собственное обособленное жилище)», — говорится в заявлении.

Глава Политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» напомнил, что Конституция Украины гарантирует недопущение дискриминации русского языка и языков национальных меньшинств при использовании государственного языка как официального.

««Оппозиционная платформа – За жизнь» акцентирует внимание на том, что такое правовое регулирование языкового вопроса исключает способность государства содействовать консолидации и развитию украинской нации, ее исторического сознания, традиций и культуры, а также развитию языковой самобытности всех народов нашей многонациональной страны, что гарантировано статьей 11 Конституции Украины», — подытожил Виктор Медведчук.