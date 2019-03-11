В истории Украины уже был пример, когда государство простило миллиардные долги олигархам. Поэтому инициатива Виктора Медведчука списать долги простых украинцев за ЖКХ является здравым предложением, заявил в эфире телеканала Newsone экономист Юрий Гаврилечко.

«Хочу абсолютно согласиться с двумя предложениями господина Медведчука. Во-первых, что надо переходить на прямые контракты [между «Нефтегазом» и «Газпромом»]. И это уменьшит цену на импортный газ, по меньшей мере, на 40-90 долларов за тысячу кубов, представьте себе», - заявил экономист.

Гаврилечко убежден, что предложение оппозиционного политика Виктора Медведчука списать задолженность простых украинцев за услуги ЖКХ является здравым решением.

«И второе предложение Медведчука – это списать существующие долги. Это абсолютно дельное предложение. И, кстати, в истории Украины это уже один раз было сделано», - напомнил он.

Вместе с тем, Гаврилечко подчеркнул, что украинское государство уже прибегало к практике списания долгов. Но, если Медведчук предлагает списать долги простых украинцев, то в мае 2011 года Верховная Рада приняла ряд законов о прощении долгов для олигархов.

«Однако если сейчас Медведчук предлагает списать долги населению, то 2011 года украинский парламент списал долги предприятиям теплокоммунэнерго, около 3,5 миллиарда долларов перед бюджетом», - аргументировал экономический эксперт.

Гаврилечко дополнил, что в 2011 году Верховная Рада также разрешила энергетическим предприятиям простить долги друг другу.

«И еще позволил им списать долги между собой еще на 3,5 миллиарда. Более того, одновременно с этим решением, это было в мае 2011 года, парламент разрешил предприятиям собрать с населения те долги, которые они смогут и использовать их по своему усмотрению», - напомнил экономист Юрий Гаврилечко.