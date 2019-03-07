Украине необходимо уйти от навязываемой извне газовой стратегии и вернуться к практике прямых закупок газа у российского «Газпрома», избавившись от посредников. Об этом заявил Виктор Медведчук, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

В частности, он отметил, что в 2018 году Украина импортировала 10 388,205 млн куб. м природного газа на сумму 3 121,68 млн долларов (средняя цена — 300,5 доллара/тыс. куб. м). При этом, согласно данным МЭРТ, на 1 декабря 2018 года средняя цена импортного природного газа превысила отметку в 339 долларов/тыс. куб. м, что практически в 3 раза больше соответствующих показателей в соседних странах, таких как Беларусь (129 долларов).

В 2018 году, как и в 2017-м, импорт осуществлялся исключительно из Европы (из России импорт остановлен с 25 ноября 2015 года). «Это официальная версия. Однако ни для кого не секрет, что так называемый европейский газ практически полностью российский, только поставляется он через посредников, с ценовыми накрутками. И за эту «газовую аферу» действующей власти платят граждане Украины — из своих скудных доходов», — подчеркнул оппозиционный политик.

При этом он отметил, что украинцам продолжают рассказывать сказки об импортируемом из Польши, Словакии и Венгрии газе: «Видимо, следуя известному принципу Геббельса, что ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой».

По мнению Медведчука, в этих условиях Украине необходимо уйти от навязываемой извне газовой стратегии, которая уничтожает энергонезависимость страны и доводит до нищеты народ. «Руководствоваться не геополитической целесообразностью, а прагматизмом, интересами национальной экономики — вот принцип, который должна ставить во главу угла по-настоящему народная власть. В интересах Украины и ее граждан вернуться к практике прямых закупок газа у российского «Газпрома», избавившись от посредников, а значит обеспечить прямые, более дешевые поставки газа из Российской Федерации, чтобы восстановить экономический потенциал и социальную справедливость в стране», — подчеркнул политик.

Он добавил, что «Оппозиционная платформа — За жизнь» — это единственная политическая сила, предложившая то решение, которое позволит обеспечить население и реальный сектор экономики страны более дешевым газом из РФ на долгосрочную перспективу. «В результате отечественный реальный сектор экономики сможет конкурировать на внешних рынках, а граждане Украины получат кратно сниженные тарифы на газ, отопление и горячее водоснабжение», — добавил Медведчук.