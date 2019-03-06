Попытки обесценить или опорочить предложенный Виктором Медведчуком План-концепцию урегулирования кризиса на юго-востоке Украины не имеют под собой никаких правовых оснований. Именно такие принципы управления используются при децентрализации, и они были заявлены властью еще в 2014 году. Другое дело, что децентрализация у власть имущих осталась на бумаге. Об этом идет речь в статье народного депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Василия Нимченко.

«Медведчук предложил свой План-концепцию урегулирования кризиса на юго-востоке Украины. Индустриализация и восстановление экономического потенциала Донбасса как части потенциала Украины – вот стратегическое направление действий для власти на ближайшую перспективу. И реализовываться это будет в первую очередь усилиями граждан, которые там проживают и заинтересованы в том, чтобы брать на себя ответственность за восстановление промышленных производств, угледобывающих комплексов, шахт и территорий в целом», ‒ пишет Нимченко.

Нардеп пояснил, что децентрализация наряду с автономизацией предполагает как раз объединение, а не разъединение.

«Это при продолжающемся вооруженном конфликте территории на востоке Украины отделены и бесконтрольны (даже при том, что вплоть до 2018 года предприятия с неконтролируемых территорий платили налоги центральной власти в Киеве), продолжается разъединение. Экономическая свобода – вот что реально поможет Украине, которой с 2017 по 2020 год предстоит выплатить $20 млрд долга, восстановить разрушенную инфраструктуру и экономику Донбасса. Но без трансграничного сотрудничества, стратегического управления экономическими процессами, без широких автономных прав и обязанностей региона это невозможно», ‒ подчеркнул оппозиционер.

По мнению Нимченко, план-концепция Медведчука «предлагает правовое отделение субъектов хозяйствования на территории Донбасса ‒ с отдельной системой налогообложения, реформированием локальных центров накопления и использованием финансовых ресурсов по целевой направленности, включая максимально возможные дотации из центрального бюджета, направленные на восстановление производственных комплексов, шахтостроения, металлургии», а его воплощение обеспечит развитие экономики Украины, формирование бюджетообразующих финансовых потоков.

При этом парламентарий уточнил, что реализация такой стратегии возможна лишь в том случае, если при подконтрольности региона центральной власти местные органы власти будут активно участвовать в планировании развития, изменений политического, экономического, социального характера, создании силовых и судебных структур.

«Это соотносится с положениями Конституции Украины о том, что учредителем власти является народ, а право на самоуправление признается и гарантируется. Вот почему в данном случае нужно рассматривать вопрос обеспечения гарантий на реализацию гражданами как учредителями власти управленских функций. Это необходимо, чтобы те, кто проживает в ОРДЛО, могли участвовать в общественных процессах, чтобы была обеспечена не только их социальная, но и политико-правовая защита, чтобы могло быть реализовано их право на волеизъявление, их стремление к самоорганизации и самоуправлению, что созвучно с концептом Хельсинкской декларации государств ‒ членов ОБСЕ о «представительном правительстве», ‒ отметил народный депутат.

На допустимость создания автономных образований и особенностей самоуправления в пределах территории Украины указывают и обстоятельства реализации Минских соглашений, в том числе «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений» от 12 февраля 2015 года, напомнил В. Нимченко.

«Президентом Украины был подан в Верховную Раду проект Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)» № 2217а от 01.07.2015, которым предусматривается, в частности, «раздел XV «Переходные положения» дополнить пунктом 18 следующего содержания: «Особенности осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей определяются отдельным законом». По сути, эта норма выделяет порядок особого осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, отличает его от установленного порядка в других регионах Украины, тем самым указывает на некую автономность статуса этих территорий, пределы которой определяются законом. Законопроект № 2217а был проверен Конституционным судом Украины на предмет соответствия статьям 157 и 158 Конституции Украины и получил одобрительный вывод (заключение от 30.07.2015 № 2-в/2015)», ‒ сообщил народный депутат.

«Так в чем же крамольность плана Виктора Медведчука? Попытки обесценить или опорочить предложенную им концепцию не имеют под собой никаких правовых оснований. Более того, именно такие принципы управления используются при децентрализации, и они были заявлены властью еще в 2014 году. Другое дело, что децентрализация у власть имущих осталась на бумаге…», ‒ отметил оппозиционер.

По мнению Нимченко, анализ кадрового обеспечения в регионах и государства в целом свидетельствует о том, что в стране сейчас действует скорее право силы, чем сила права, а это путь в никуда.

«Для решения данного вопроса законодателям не надо изобретать велосипед. Закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" был принят Верховной Радой Украины в рамках реализации Минских соглашений еще 16 сентября 2014 года и имеет юридическую силу. Однако ввиду отсутствия политической воли его правоприменение на сегодняшний день заблокировано», ‒ напомнил нардеп.

Нимченко также подчеркнул, что все, предложенное Медведчуком, «придумано давно, хорошо зарекомендовало на практике и требует понимания лишь одной истины: при правильном распределении полномочий унитарное государство, делегируя часть из них, может создать экономически сильные, благополучные регионы».

«Ярые противники федерализации и автономии в Украине лишь ретранслируют лозунги, пропагандирующие ненависть ко всему, что похоже на существующее в РФ. И при этом умалчивают о том, что унитарность не является единственно возможной формой государственного устройства. Для любого государства самое ценное ‒ это люди, уровень их жизни, развитие общества. А мы из-за вооруженного конфликта можем как раз потерять своих граждан, оставшихся на неконтролируемых территориях Луганской и Донецкой областей», ‒ отметил В. Нимченко.

Стратегия Виктора Медведчука, подчеркнул нардеп, предполагает предоставление автономии Донбассу в составе Украины как унитарного государства в соответствии с нормами действующей Конституции.

«Чтобы его гражданам было дано право непосредственно участвовать в управлении государственными делами, чтобы они ощущали себя гражданами своей страны, чтобы это стало основой восстановления целостности территории нашего государства ‒ возвращения Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс», ‒ подытожил Нимченко.