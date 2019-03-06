К концу первого срока президент Кучма очень часто стал прибегать к автократической форме правления, убедившись, что практически вся власть сконцентрирована в его руках и никем не контролируема. А потом пришел Медведчук. И центр тяжести в вопросах проработки президентской политики из СНБО переместился на Банковую. Об этом написал в своей книге «Мой путь в зазеркалье» один из сильнейший украинских аналитиков Владимир Горбулин.

По словам Горбулина, глава Администрации президента Кучмы с 2002 по 2005 год Виктор Медведчук «оказался той фигурой, которая прекрасно освоила многоплановую игру», после его прихода в АП «центр тяжести в вопросах проработки президентской политики из СНБО переместился на Банковую».

«Произошел перекос в пользу АП. Виктор Медведчук оказался той фигурой, которая прекрасно освоила многоплановую игру... Овладел фактически всеми рычагами влияния на президента. Думаю, не в последнюю очередь потому, что "Кучмагейт", кольчужный скандал, Тузлинский узел и в целом растущее давление Кремля изнурили президента... Медведчук обеспечил ему второе дыхание», — пишет Горбулин в своей книге.

По его мнению, начав дружить с Путиным, Медведчук осуществил тогда великолепную перспективную инвестицию.

«Глава администрации осуществил тогда великолепную перспективную инвестицию — в дружбу с крепнущим Путиным. Как дальнобойщик с отменной интуицией, Виктор Владимирович рассчитал верно. Только в одном ошибся - не учел решимости украинцев оторваться от евроазиатской пуповины», — утверждает Владимир Горбулин.

Автор книги считает, что «уже в 1996-97 годах стало совершенно ясно, что Украина является перекрестком интересов Запада и России».

По мнению Владимира Горбулина, самая болезненная проблема современной Украины — профессиональная деградация и дремучий непрофессионализм.

«А те, кто называет себя политической элитой, чаще не руководствуются интересами страны, а личной местью — и не способны даже к самоиронии», — уверен он.