также в разделеПолитика
Нимченко: Воплощение в жизнь стратегии Медведчука по Донбассу обеспечит установление мира и развитие экономики Украины 12
Польский сайт Kresy24: Медведчук считает дискриминацией отбор участников песенных конкурсов по политическим критериям 26
Политолог: Мураева перестали впускать в Россию, так как он стал агентом СБУ 46
Пилецкая: В мирном плане Медведчука нет никакого криминала 36
Медведев назвал условия сохранения транзита газа через Украину 115
Трамп продлил на год санкции против РФ за агрессию в Украине 75
Блогер: Сделав ставку на Порошенко, Ахметов проиграл Медведчуку борьбу за юго-восток 127
Всемирный банк и G7 призвали Украину вернуть статью за незаконное обогащение 67
Лукашенко рассказал о встрече с Медведчуком 118
Порошенко поручил созвать заседание СНБО из-за «Укроборонпрома» 35
14 из 16 нардепов-кандидатов в президенты почти не голосовали в феврале 31
Французские СМИ: Экспертиза высказываний Медведчука, проводимая институтами СБУ и Минюста, будет предвзятой 76
Порошенко уволил Гладковского 187
«Жесткая, грязная кампания»: Медведев усомнился в легитимности выборов в Украине 50
Под Киевом проходит акция у дома семьи Гладковских 718
Климкин озвучил ключевую вещь для Черноморской безопасности 61
Гройсман: «Украина может добывать больше собственного газа» 53
Евросоюз выделит €50 миллионов на поддержку безопасности на Азовском побережье 55

К концу первого срока президент Кучма очень часто стал прибегать к автократической форме правления, убедившись, что практически вся власть сконцентрирована в его руках и никем не контролируема. А потом пришел Медведчук. И центр тяжести в вопросах проработки президентской политики из СНБО переместился на Банковую. Об этом написал в своей книге «Мой путь в зазеркалье» один из сильнейший украинских аналитиков Владимир Горбулин.

По словам Горбулина, глава Администрации президента Кучмы с 2002 по 2005 год Виктор Медведчук «оказался той фигурой, которая прекрасно освоила многоплановую игру», после его прихода в АП «центр тяжести в вопросах проработки президентской политики из СНБО переместился на Банковую».

«Произошел перекос в пользу АП. Виктор Медведчук оказался той фигурой, которая прекрасно освоила многоплановую игру... Овладел фактически всеми рычагами влияния на президента. Думаю, не в последнюю очередь потому, что "Кучмагейт", кольчужный скандал, Тузлинский узел и в целом растущее давление Кремля изнурили президента... Медведчук обеспечил ему второе дыхание», — пишет Горбулин в своей книге.

По его мнению, начав дружить с Путиным,  Медведчук осуществил тогда великолепную перспективную инвестицию.

«Глава администрации осуществил тогда великолепную перспективную инвестицию — в дружбу с крепнущим Путиным. Как дальнобойщик с отменной интуицией, Виктор Владимирович рассчитал верно. Только в одном ошибся - не учел решимости украинцев оторваться от евроазиатской пуповины», — утверждает Владимир Горбулин.

Автор книги считает, что «уже в 1996-97 годах стало совершенно ясно, что Украина является перекрестком интересов Запада и России».

По мнению Владимира Горбулина,  самая болезненная проблема современной Украины — профессиональная деградация и дремучий непрофессионализм.

«А те, кто называет себя политической элитой, чаще не руководствуются интересами страны, а личной местью — и не способны даже к самоиронии», — уверен он.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
1399 грн.
14
Теги