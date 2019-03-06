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Украинский отбор на Евровидение завершился политическим скандалом.  Оппозиционный политик Виктор Медведчук, сторонник сотрудничества Украины с Россией и бывший глава АП президента Кучмы, считает, что когда участники песенных конкурсов выбираются по политическим критериям, — это дискриминация. Об этом написал польский сайт Kresy24, комментируя результаты нацотбора на песенный конкурс Евровидение-2019.

«Если бы сценарий украинского отбора на Евровидение-2019 писали Франц Кафка и Джордж Оруэлл, то и они бы не смогли создать более абсурдную, живую и возмущающую до глубины души историю о тоталитарном единодушии киевской власти. Преступной власти, использующей самые грязные методы (подтасовки, административный ресурс, травля инакомыслящих), чтобы расправиться со своим противником. И системы, которую создала эта власть и ее прихлебатели ‒ от вице-премьера Кириленко до шестерок власти: недоотставленного руководителя НОТУ Зураба Аласании, судей и журналистов, разжигающих ненависть», — заявил Виктор Медведчук, комментируя скандал с участием певицы Maruv.

Политик уверен, что новые критерии отбора на Евровидение ‒ ярчайшее проявление идеологии «хищнического национализма» в Украине в самой примитивной, самой ущербной его форме.

«Когда участников вокального конкурса выбирают, руководствуясь не мнением миллионов украинцев, а политической целесообразностью, – это уже даже не цензура, а самая настоящая дискриминация», — уверен глава Политсовета партии «Оппозиционная платформа  – За жизнь».

Польские журналисты отметили, что глава Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук давно интересуется делами культуры и поп-культуры. Кроме того, оппозиционный политик — неоднозначная личность, серый кардинал украинской политики, «который, тем не менее имеет большое влияние в СМИ и в обществе», отметил Kresy24.pl.

Ранее Kresy24 писали о том, что власть преследует В.Медведчука по политическим мотивам и даже возбудила против него уголовное дело за его высказывания на съезде «Оппозиционной платформы – За жизнь» о необходимости скорейшего выполнения Минских соглашений и установления мира в Украине.
ForUm

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