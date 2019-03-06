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На официальном сайте «Оппозиционной платформы – За життя» появилась манипулятивное и недостоверное заявление о том, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины якобы осуществляет цензуру политической рекламы кандидата на пост президента Украины Юрия Бойко.

«Это утверждение не соответствует действительности и является абсолютно ложным», - заявили в пресс-службе НОТУ.

К публичному акционерному обществу «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» действительно обращалась «Оппозиционная платформа – За життя» с просьбой о размещении 5 роликов политической рекламы Бойко.

«Национальная общественная телерадиокомпания четко придерживается требования ст. 60 Закона Украины «О выборах Президента Украины» и предоставляет равные возможности для распространения предвыборной агитации кандидатам в президенты Украины. В то же время, НОТУ должна придерживаться требований закона, в частности ограничений относительно ведения предвыборной агитации, определенных в ст. 64 Закона», - говорится в заявлении.

НОТУ не отказала кандидату в размещении рекламы, однако обратила внимание на нарушения законодательства в предоставленных рекламных роликах и просила устранить такие нарушения для дальнейшей возможности размещения рекламы в эфире.

После просмотра предоставленных видеоматериалов юристы НОТУ предоставили ряд замечаний, которые частично были учтены.

Так, в нескольких рекламных роликах рядом с флажками политической силы фигурирует флаг Украины, а согласно ст. 8 Закона Украины «О рекламе» использование государственной символики в рекламе запрещено.

Еще один ролик приводит манипулятивную информацию о том, что Президент Украины разбогател в десятки раз. Информация об увеличении доходов в десятки раз может расцениваться как распространение заведомо ложных сведений о кандидате, что прямо запрещено ч. 5. ст. 64 Закона Украины «О выборах Президента Украины».

Юристы НОТУ в электронной переписке с политиками поинтересовались также наличием разрешений от всех лиц, изображения которых использованы в рекламных роликах, ведь необходимые разрешения не были предоставлены вместе с упомянутыми роликами. Гражданский кодекс Украины требует наличие таких разрешений.

Общественное сообщило, что в случае устранения всех нарушений ролики Бойко будут размещены в эфире на общих основаниях как политическая реклама.

«НОТУ расценивает появление заявления от «Оппозиционной платформы – За життя» относительно «цензуры» как создание искусственного информационного повода с целью дискредитации Общественного», - заявили в компании.

В связи с этим Общественный вещатель требует от «Оппозиционной платформы – За життя» опровергнуть недостоверную информацию, размещенную на официальном сайте политической партии.
ForUm

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