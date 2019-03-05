«Мы призываем всех кандидатов, участвующих в борьбе за должность президента Украины, осудить уничтожение антифашистского памятника и подписать декларацию о дальнейших мерах по защите исторической памяти от популистских и вандальских проявлений и от навязывания псевдопатриотических ценностей. Отказ поддержать такого рода инициативу будет означать только одно: надругательство над памятью защитников Родины, принявших участие в героическом сопротивлении нацистскому тоталитаризму».

Об этом заявили председатель партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Вадим Рабинович и председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь»Виктор Медведчук, реагируя на снос в ночь на 3 марта во Львове 30-метровой стелы Монумента Славы.

«Последние события во Львове не имеют ни малейшего морального оправдания и подлежат безоговорочному, незамедлительному и решительному осуждению как абсолютно антипатриотичные и недопустимые в любой подлинно демократической европейской стране, хранящей память о невероятных страданиях и величайших жертвах, которые были принесены во имя победы над нацистским тоталитаризмом. В то же время мы имеем дело с вопиющим фактом преднамеренной дискредитации украинского государства, которое в очередной раз выставили в глазах всего мира тоталитарным пугалом», — считают в «Оппозиционной платформе – За жизнь».

В политсиле напомнили, что в ночь на 3 марта во Львове была снесена 30-метровая стела Монумента Славы, возведенного в 1970 году в ознаменование победы нашего народа над фашизмом.

«Варварская акция увенчалась успехом только с третьей попытки. На протяжении трех дней монумент отчаянно увечили, пока он не был окончательно демонтирован по распоряжению исполкома местного городского совета. Длительный и крайне мучительный характер казни, осуществляемой над произведением монументального искусства, засвидетельствовал абсолютную ложность заявлений представителей здешних политических сил, пытающихся обосновать необходимость сноса якобы аварийным состоянием памятника. Прочная конструкция монумента несколько дней оказывала стойкое сопротивление услужливым исполнителям воли местных политических деятелей, вставших на путь стирания исторической памяти нашего народа ‒ памяти о победе над немецким нацизмом», — подчеркнули Виктор Медведчук и Вадим Рабинович.

Оппозиционные политики напомнили, что в ходе войны Украина потеряла пятую часть населения.

«Оккупационные власти осуществляли ужасающую по своим масштабам политику геноцида мирного населения, массового истребления военнопленных, вывоза рабочей силы на принудительные работы в Германию, циничного разграбления ресурсов. Наша страна была покрыта сетью концентрационных лагерей. Только в Яновском концлагере во Львове погибли от 140 тысяч до 200 тысяч человек», — говорится в заявлении.

Кроме того, памятуя о принесенных украинским народом неисчислимых жертвах и отмечая героическую роль миллионов украинцев, с оружием в руках освобождавших мир от нацистского порабощения, мировое сообщество включило нашу страну в качестве государства-победителя в состав учредителей Организации Объединенных Наций.

«Очевидно, что именно на забвение и попирание памяти об участии Украины в сокрушении нацистской системы и направлены глубоко антипатриотические действия инициаторов сноса стелы Монумента Славы», — уверены в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

«Мы призываем всех кандидатов, участвующих в борьбе за должность президента Украины, осудить уничтожение антифашистского памятника и подписать декларацию о дальнейших мерах по защите исторической памяти от популистских и вандальских проявлений и от навязывания псевдопатриотических ценностей. Отказ поддержать такого рода инициативу будет означать только одно: надругательство над памятью защитников Родины, принявших участие в героическом сопротивлении нацистскому тоталитаризму», — заявили Виктор Медведчук и Вадим Рабинович.