После президентских выборов «минский процесс» может трансфомироваться в четырехсторонний формат с участием Киева, Москвы и двух непризнанных республик, как предложил оппозиционный политик Виктор Медведчук. Такой прогноз в эфире телеканала «112» высказала политолог Юлия Пилецкая.

«Видите, один из свежих информационных поводов – это то, что есть обратная связь оттуда, с временно оккупированных территорий. Предводители «ДНР» и «ЛНР» подали ответный сигнал, что они готовы вести переговоры в таком вот формате четырехугольника «Киев, Москва и представители двух непризнанных государств», - напомнила политический эксперт.

Пилецкая уверена, что мирный план Виктора Медведчука не содержит никакого посягательства на государственный строй.

«Если нам не удалось за все предыдущие годы достичь мира традиционными способами, которые мы использовали, значит, надо использовать новейшие инструменты. И здесь я не вижу со стороны Медведчука никакого посягательства на действующий государственный строй», - уверена политолог.

По мнению Пилецкой, в предложении Медведчука о мирном урегулировании на Донбассе нет криминала, его предложение начать прямые переговоры с Донбассом является законным.

«Когда идет речь о предвыборной кампании, избиратели должны видеть все картины мира, они должны их различать. Вот картина мира от Порошенко, кандидата, который является верховным главнокомандующим. Вот картина мира от Медведчука-Бойко, которые позиционируют себя миротворцами. Это две опции на выбор, люди поставят галочку в избирательном бюллетене», - пояснила политолог.

Именно поэтому, уверена Пилецкая, международное сообщество однозначно назовет дело против оппозиционного политика политическими репрессиями.

«Ну, нет здесь криминала, а тем более того, что требует экспертизы, как будто это какая-то девиация или отклонения. Когда горячие головы остынут, и будет реакция международного сообщества, опять будет стыдно», - резюмировала политолог Юлия Пилецкая.

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук 29 января представил план-концепцию по восстановлению мира на Донбассе. Спустя несколько дней ГПУ по доносу народного депутата А. Тетерука начала уголовное производство в отношении Медведчука по подозрению в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины. Ряд украинских политиков и экспертов прямо назвали поведение украинской власти репрессиями в адрес одного из ключевых оппозиционных политиков.

21 и 22 февраля руководители непризнанных «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что готовы начать прямые переговоры с Киевом согласно плану Виктора Медведчука.