Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко объявил список игроков, вызванных для подготовки и участия в отборочных матчах Евро-2020 22-го и 25 марта — против сборных Португалии и Люксембурга.

В целом, вызов на ближайший сбор получили 26 исполнителей, сообщил пресс-секретарь сборной Украины Александр Гливинский, передает УНИАН.

Еще трое кандидатов внесены в резервный список, из которого они могут получить приглашение к основному.

Состав сборной Украины Вратари: Андрей Пятов («Шахтер»), Денис Бойко («Динамо»), Андрей Лунин («Леганес», Испания). Защитники: Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Николай Матвиенко (все — «Шахтер»), Никита Бурда, Артем Шабанов, Виталий Миколенко (все — «Динамо»), Александр Караваев («Заря»), Эдуард Соболь («Яблонец», Чехия). Полузащитники: Евгений Коноплянка («Шальке», Германия), Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко, Сергей Болбат (все — «Шахтер»), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (все — «Динамо»), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Руслан Малиновский («Генк», Бельгия), Роман Безус («Гент», Бельгия). Нападающие: Роман Яремчук («Гент», Бельгия), Артем Кравец («Кайсериспор», Турция).

Резерв: Игорь Пластун («Гент», Бельгия), Иван Петряк («Ференцварош», Венгрия), Роман Зозуля («Альбасете», Испания). Стоит отметить возвращение в главную команду Романа Безуса, который в последний раз получал приглашение в сборную в сентябре 2016 года.

В третий раз получает приглашение на сбор от Андрея Шевченко Артем Шабанов, которого главный тренер вызвал в ноябре 2017-го и мае 2018-го. Заслуживает внимания и появление в резервном списке Романа Зозули, который в последний раз был в составе главной команды еще в ноябре 2016 года, приняв участие в товарищеском матче с Сербией.

Сбор национальной команды начнется 18 марта в Киеве.