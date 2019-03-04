Сторонников Порошенко можно разбить на три основные группы, пишет в своем блоге руководитель благотворительного фонда «Милосердие-Чоп» Александр Савка.

В первую очередь, пишет Савка, речь идет об украинских олигархах вроде Рината Ахметова, наладивших взаимовыгодное сотрудничество с Порошенко.

«Самая известная схема – это «Роттердам+», т.е. формула расчета цены на уголь и электроэнергию, обогатившая олигарха на сотни миллионов долларов. А ведь есть и другие прибыльные проекты. Например, схема, когда структуры олигарха приватизировали «Киевэнерго», а затем стали требовать от городской власти заплатить 800-900 миллионов гривен якобы за модернизацию теплосетей», - раскрывает блогер нюансы сотрудничества Порошенко и Ахметова.

«Вот почему Bloomberg на данный момент оценивает размер состояния и стоимость бизнес-активов Ахметова в 5, 99 миллиарда долларов», - поясняет автор.

Вот почему, пишет блогер, олигарх безуспешно пытался противодействовать Виктору Медведчуку, призвавшему оппозицию объединиться для участия в выборах.

«Именно поэтому Ахметов попытался противодействовать работе Виктора Медведчука по объединению оппозиции и выдвижению единого кандидата от юго-востока. И понятно, почему олигарх пошел против мнения миллионов украинцев. Самый выгодный кандидат для Ахметова – это Порошенко. «Роттердам+», «Киевэнерго», покупка облэнерго etc - именно благодаря нынешнему президенту Ахметов приумножил свои капиталы и закрепил статус богатейшего украинского предпринимателя», - утверждает блогер.

Но план Ахметова помешать объединению оппозиции не сработал, подчеркивает Савка, потому что Медведчуку удалось объединить самых рейтинговых кандидатов от Юго-Востока.

«Впрочем, несмотря на противодействие олигархов, Медведчуку удалось добиться, чтобы самые рейтинговые политики Юрий Бойко и Вадим Рабинович объединились, выдвинули Бойко в президенты и теперь работают на общий результат», - пишет он.

Социология свидетельствует, заключает Александр Савка, что, сделав ставку на действующего президента, Ахметов проиграл Медведчуку борьбу за поддержку на юго-востоке.

«Что касается симпатий избирателей, то здесь Ахметов проиграл Медведчуку, потому что кандидат олигарха Александр Вилкул не пользуется поддержкой на юго-востоке, дотягивая максимум до 1,5%. Да и люди понимают, что шансов выиграть у него просто нет. А значит, приходит к выводу простой украинец – кандидат Ахметова просто оттягивает голоса у Бойко и пытается помочь Порошенко, играя на раскол оппозиции», - сделал вывод общественный деятель и блогер Александр Савка.