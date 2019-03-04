Президент Беларуси Александр Лукашенко во время «Большого разговора с президентом» заявил, что Минск готов к более активному участию в переговорах по урегулированию конфликта на востоке Украины.

«Любая ситуация в Украине, особенно в таком виде, она нас очень беспокоит, и меня лично. И вот эти выборы, насколько возможно, я наблюдаю, получаю информацию. С разными людьми, вы видели, встречаюсь. И Медведчук, и представитель Президента Порошенко здесь в этой группе, в Белоруссии что работает, трехсторонней. Он приезжал», — сказал Лукашенко во время пресс-конференции.

Также он отметил, что Беларусь с самого начала стала посредником для урегулирования военного конфликта в Украине. «Что касается минского процесса, когда нас попросили это организовать, я имею в виду не только переговоры, но и после переговоров работу контактной группы..., мы выполняем взятые на себя обязательства. Если надо наше более активное участие, вы скажите, что надо, а мы будем делать, чтобы меня не обвинили в том, что я миротворцем рвусь туда… Но, если надо что-то сделать, вы знаете мою позицию, мы сделаем максимум», — заверил Лукашенко.

По его мнению, США должны присоединиться к переговорам по урегулированию конфликта на Донбассе. «Что касается формата, я давно сказал, пока американцы не подключатся и не поддержат вот этот формат, который существует, и те переговоры, которые прошли здесь в свое время, толку не будет. Какую роль там играют американцы, вам виднее. Я боюсь, чтобы это не было агрессивной ролью, очень этого боюсь. Поэтому я публично призывал к тому, чтобы американцев усадить за стол переговоров, за стол «нормандской четверки». И я уверен, если бы они поддержали этот процесс, он бы семимильными шагами пошел вперед. Но пока, по-моему, там противодействие. А Европа погрязла в своих проблемах и забыла, что существует этот конфликт, и боюсь, что завтра все об этом забудут и он останется на плечах одной Украины», — отметил президент Беларуси.

Он считает, что для урегулирования конфликта на Донбассе в первую очередь к согласию должны прийти президенты Украины и РФ. «Я сказал одному и второму президенту: вы договоритесь вдвоем, каким путем идти… Важно, чтобы они договорились, все зависит от двух президентов, но больше, наверное, от украинского президента. Я Петру Алексеевичу говорил: простая вещь — война где идет? На территории Украины. Кто больше всех должен быть заинтересован в том, чтобы ее не было? Президент Украины… И президент Путин, я это точно знаю, он не хочет никакой эскалации. Ему нужно из ситуации выходить, чтобы это было красиво, достойно для одной и другой стороны. Но первые шаги все равно должен делать Президент Украины. Вот мое мнение», — подчеркнул Лукашенко.