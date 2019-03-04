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«После успешной «ликвидации» Михаила Саакашвили и Надежды Савченко в предыдущих эпизодах этого ремейка «Игры престолов» по-украински, Петр Порошенко в середине президентской избирательной кампании атаковал Виктора Медведчука и Украинскую православную церковь Московского патриархата». Об этом пишет ведущее французское СМИ Agora Vox.

Ссылаясь на собственный прошлогодний материал, в статье напоминают, что уже писали о том, как «Порошенко сначала нападает на рыбу средних размеров, а затем ловит более крупных».

«В марте 2018 года, что Медведчук будет в прицеле Порошенко, и это именно то, что происходит. Его преследует юстиция за призыв к выполнению Минских соглашений (подписанных Украиной и подтвержденных резолюцией ООН!), а теперь ему серьезно угрожают украинские службы безопасности и неонацистские группировки, которые назначили его предателем нации», — утверждает французская журналистка.

«Уголовное дело против него пока дошла до запроса о проведении лингвистической экспертизы его заявлений в поддержку применения Минских соглашений, которую будет проводить институт, полностью подчиненный СБУ и Министерству юстиции. Другими словами, заключение экспертизы будет не в пользу Медведчука», — прогнозирует Agora Vox.

Автор материала назвала действия президента Порошенко против своих политических оппонентов «Игрой престолов по-украински» и обратила внимание на то, что за главу Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» окружение Порошенко взялось «после успешной «ликвидации» Михаила Саакашвили и Надежды Савченко».

«Петр Порошенко в середине президентской избирательной кампании атаковал Виктора Медведчука и Украинскую православную церковь Московского патриархата», — считает Agora Vox.
ForUm

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