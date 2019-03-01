Мирный план Виктора Медведчука по Донбассу ни коим образом не нарушает ни Конституцию Украины, ни украинское законодательство. Напротив, он единственный из политиков озвучил действенный алгоритм восстановления мира на востоке Украины и возвращения Донбасса в украинское законодательное поле. Такое мнение в эфире телеканала 112 Украина высказал политолог Михаил Погребинский.

«Ну какие могут быть лингвистические экспертизы? …Хочу спросить: люди, которые это предлагают, они могут указать статью УК, которую нарушают слова Медведчука? Ну не могут конечно! – сказал Михаил Погребинский. – У нас, между прочим, до сих пор в Конституции автономная республика Крым записана. Если человек призывает к созданию автономного региона Донбасс, что как бы, по сути, не отличается от АР Крым, то какие могут быть еще филологические экспертизы?».

По мнению политолога, за развернувшейся кампанией стоят 2 группы людей. Первые - просто ненавидят Медведчука и готовы присоединиться к любым нападкам на него. А вторые «прекрасно понимают, что любой суд его оправдает», но видят в Медведчуке угрозу, «поскольку он вошел в публичную политику и выступает с неприятными для них предложениями».

Погребинский заявил, что до сих пор не слышал ни от одного из крупных политиков внятного плана преодоления кризиса на юго-востоке. В то время как Медведчук предложил и план, и доступный механизм его реализации, включая прямые переговоры. «Например, в Минске - 2 написано, что закон о выборах должен быть согласован с представителями Донбасса, - напомнил политолог. - Геращенко говорит, что там не с кем вести переговоры. Но вы подписали – это прямо там прописано».

По мнению Михаила Погребинского, чем больше времени длится вооруженный конфликт, тем меньше жители Донбасса оказываются связаны с Украиной. Поэтому начинать возврат этих территорий нужно уже сейчас: обеспечить прекращение огня, принять законы об амнистии и о выборах.

«Медведчук говорит, что для людей, которые там живут после всего, что произошло, главное – это гарантии их безопасности. Как обеспечить гарантии? Для этого нужно время, нужен процесс разрядки отношений, …нужно двигаться по пути доверия, - уверен политолог. – Конечно, это не нравится Киеву, может и мне это не нравится, может это и Медведчуку не нравится. Важно, что иного способа сохранить этих людей, эту территорию в составе Украины просто нет».