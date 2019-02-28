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С точки зрения международное сообщества, уголовное дело против Виктора Медведчука выглядит как политические репрессии в отношении оппозиции, считает политолог Юлия Пилецкая. Об этом политолог сообщила в эфире телеканала «112 Украина».

«Когда появился этот информационный повод, я даже открыла это выступление (Виктора Медведчука на съезде партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», - Ред.), перечитала еще раз - нормальное профессионально составленное выступление. Корректно предложенный план мирного урегулирования, соответственно, изменение формата на четырехсторонний формат по израильской модели. Украина постоянно говорит, что мы хотим наследовать этот пример, но почему-то в ведении переговоров мы как раз не наследуем опыт современного израильского государства», - пояснила она.

Пилецкая напоминает, что Конституция Украины закрепляет автономный статус для отдельного региона, поэтому предложение Медведчука дать автономный статус абсолютно законно.

«Опять-таки конституционная формулировка про унитарное государство с возможностью автономного образования - это текст Конституции. Это то, что с нами от истоков нашей государственности. Здесь ничего провокационного, ничего такого, что нарушает мир и что требует лингвистической экспертизы, нет», - констатировала политолог.

По мнению Пилецкой, такие инициативы, как решение Генеральной прокуратуры открыть уголовное производство в отношении Медведчука, «выглядят внутри страны неоднозначно».

«А с позиции наших международных партнеров и внешнего мониторинга это просто будет выглядеть как давление, преследование оппозиции. И зачем в такой шаткий предвыборный период украинскому государству эти репутационные пятна, абсолютно непонятно», - задается вопросом политолог.
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