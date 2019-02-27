Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» раскритиковала решение Шевченковского суда, который назначил лингвистическую экспертизу высказываниям председателя Политсовета «Оппозиционной платформы ‒ За жизнь» Виктора Медведчука, представившего на съезде партии План-концепцию по урегулирования кризиса на Юго-Востоке Украины, которые он озвучил на съезде 29 января 2019 года.

«Когда следователь СБУ проявляет беспрецедентное рвение и усматривает в словах политика, призывавшего к миру, гражданскому согласию, единству и сохранению территориальной целостности, госизмену, а суд выносит абсурдное решение о назначении лингвистической экспертизы, становится очевидно: все это звенья одной цепи. Власть пытается дискредитировать Виктора Медведчука как политика-прагмата, политика-стратега, имеющего влияние и в Украине, и в России, и в странах Европейского Союза», — подчеркивается в заявлении.

Особое возмущение в партии вызвали вопросы, на которые предлагается отвечать «независимым» экспертам, подчиняющимся СБУ и Минюсту: «какое значение имеют термины «публичные призывы к изменению границ территории Украины», «публичные призывы к изменению государственных границ Украины», «разжигание национальной, религиозной вражды».

«Этим вопросом СБУ фактически продемонстрировала, что не имеет научно- и экспертно-обоснованного понимания значения этих терминов. Как же проводятся в таком случае следственные действия по многочисленным делам? Репрессивный механизм украинских силовых структур уже давно превзошел принцип «Признание ‒ царица доказательств», который приписывают генпрокурору сталинской эпохи Андрею Вышинскому», — отмечают в ОПЗЖ.

«Озвученная В. Медведчуком инициатива по мирному урегулированию конфликта на Донбассе является реализацией его конституционных прав, в частности статьи 34 Основного Закона Украины, гарантирующей право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений.

Но именно за свободное выражение своих убеждений, за инициативу по мирному урегулированию конфликта власть обвиняет Виктора Медведчука в совершении особо тяжких преступлениях», — добавляют авторы заявления.