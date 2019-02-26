С юридической точки зрения, мирный план Медведчука выписан абсолютно четко, заявил в эфире телеканала Newsone политолог, доктор политических наук Валентин Якушик.

«Медведчук известен тем, что он боец…Я вспоминаю четвёртый-пятый год, когда многие «донецкие» из этой страны убегали, сдавались, а команда Медведчука работала», - поделился воспоминаниями политический эксперт.

Якушик поясняет, что мирный план Медведчука объединяет юридические и гуманистические составляющие. Политолог напомнил, что первый принцип плана Медведчука - это возвращать не территории, а людей.

«Он не действует так прямолинейно, а он действует, как настоящий юрист. Хотя, и тогда он делал все с юридической точки зрения выверено. Он говорит: «Давайте-ка будем заботиться о людях». Возвращение не просто территорий, а возвращение людей. То есть, юридический момент объединяется с гуманистическим подходом», - пояснил политолог.

Якушик подчеркнул, что инициатива Медведчука предоставить Донбассу автономию отвечает Конституции Украины и Минским соглашениям, которые утверждены резолюцией Совета Безопасности ООН.

«Второе. Давайте будем давать автономию. «А, говорят, как же, нельзя!». Ну, почему? А если в Крыму была автономия, и есть автономия, хотя Крыма пока что еще нет… Нормально! Юристы об этом должны говорить.

Дальше. На основе чего? Юрист говорит: есть международная норма, ООН утвердила то, что Минские соглашения – это план достижения мира в Украине», - заявил политолог.

Вместе с тем, Валентин Якушик уверен, что пока при власти остаются нынешние политики, мирное урегулирование на Донбассе нереалистично.

«Ну и, наконец, каким путем. Четырехстороннее соглашение. Я думаю, с юридической точки зрения, все четко. Но насколько это реалистично? С нынешней властью это нереалистично, точно», - пришел к выводу доктор политических наук Валентин Якушик.