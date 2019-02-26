Для того чтобы обеспечить стабильный транзит газа через Украину, необходимо создать трехсторонний газотранспортный консорциум в составе Украины, России и стран Евросоюза. Об этом в эфире NewsOne сказал Виктор Медведчук, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь».

«Я думаю, что с каждым днем это становится все очевиднее – вопрос по поводу будущего "Северного потока ‒ 2", как и по поводу будущего ГТС Украины. Я в первую очередь хочу сослаться на событие, имевшее место во время Мюнхенской конференции по безопасности, где, процитирую, госпожа Меркель прямо сказала о том, что российский газ останется российским газом, а Россия останется для Германии партнером. И вопрос "Северного потока ‒ 2" – это вопрос не политики, а вопрос экономики... Действительно, во главу угла поставлена экономика, и, исходя из экономики, сегодня действуют европейские страны», ‒ отметил Медведчук.

Он напомнил, что в прошлом году Россия поставила в ЕС фактически 201 млрд кубов газа ‒ почти 37‒38% от всей потребности Европы. «Я неоднократно говорил, утверждаю и сегодня, что для того, чтобы в данной ситуации следовать интересам Украины, а они сегодня концентрируются вокруг одного рецепта и одной возможности ‒ это создание газотранспортного консорциума в составе Украины, России и стран Евросоюза или европейских компаний, которые являются потребителями российского газа. Другого выхода для того, чтобы стабильно обеспечить транзит газа, а значит, обеспечить доходы в бюджет страны, которые могут быть потрачены на развитие экономики, на социальные программы, у Украины нет», ‒ уверен оппозиционный политик.

Он сообщил, что в 2017 году Украина транзитировала 94 млрд кубометров газа, в 2018-м ‒ 86 млрд. В то же время, когда заработает «Северный поток ‒ 2» ‒ 1 января 2020 года, ‒ у Украины заканчивается договор на транзит газа, и такого объема страна больше не получит. «Потому что это невыгодно России с учетом того, что "Северный поток ‒ 2", как и "Северный поток ‒ 1", короче нашей трубы и дешевле по транзиту газа в Европу. И поэтому экономические преимущества будут играть против интересов Украины. И в этой ситуации для того, чтобы обеспечить стабильность поставок газа, мы можем идти только по тому пути, где мы заинтересуем и Россию, и страны Евросоюза или европейские компании транзитировать газ, который сегодня дает около $3 млрд в бюджет страны, именно через Украину», ‒ отметил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь».

По его мнению, если власть продолжит через санкции в отношении России добиваться невведения в действие «Северного потока – 2», Украина потеряет эти средства. «И это очень плохо для нашей экономики. Это еще один удар, потому что $3 млрд – это серьезная сумма. Я хочу напомнить, что доходная часть бюджета Украины в 19-м году составляет всего 35 млрд. Поэтому наши телезрители могут судить, насколько серьезной является подобная потеря, у которой есть все шансы реализоваться. И для того, чтобы этого не было, сегодняшняя власть или та, которая будет избрана, должна занять реальную позицию, которая будет осуществляться именно в интересах Украины, именно в интересах украинского народа. А это – газотранспортный консорциум. Другого пути просто не существует», ‒ заключил Медведчук.