Мирный план, предложенный Виктором Медведчуком, — это путь урегулирования конфликта на Востоке Украины. Об этом в эфире авторской программы «Кто кому Рабинович» на телеканале «112 Украина» заявил народный депутат, глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

«Что касается переговоров — есть только один путь... Путь — это то, что принимают обе стороны. Путь, который сегодня принимает по крайней мере та сторона, и прописан он в Минских соглашениях — это мирный план, предложенный Виктором Медведчуком», — сказал Рабинович. Он отметил, что как только Медведчук озвучил свой мирный план, на него завели уголовное дело, посыпались угрозы, а также появилась информация о готовящемся на него покушении.

«А можно мне задать вопрос почему? Он (Медведчук — ред.) особо ничего нового не сказал, он говорил то, что и раньше. Потому что сейчас они почувствовали, что есть возможность установить реально мир. Потому что только сейчас они почувствовали, что инициатива Медведчука может перерасти в полномасштабное мирное соглашение. Сразу перепугались все — зарабатывающие миллионы на крови, те, которые не могут остановить эту бойню, потому что это ударит по политическому имиджу, лжепатриоты — все сразу стали на уши», — подчеркнул оппозиционный политик.

По его мнению, необходимо не кричать, не нападать, а садиться за стол и разговаривать. «Я хочу вам сказать, это знают все разумные люди, мир всегда работает на пользу страны. Мир — это то, что нам нужно в первую очередь. И если вам чем-то не нравится мирный план Медведчука, садитесь за стол и давайте говорить... Не надо мычать на телевидении или рога распускать, не нужно криков, а тем более покушений. Скажите по-человечески, какой пункт вас не устраивает. Любой шаг к миру — это правильный путь, любые переговоры, любые встречи», — заявил Рабинович.