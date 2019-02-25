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Политолог Андрей Золотарев отмечает, что причиной проблем Юрия Бойко является он сам. «В политике, как и в жизни, по большому счету каждый кузнец своего счастья и несчастья тоже. Это в полной мере касается Юрия Бойко», - написал он в Facebook.

По мнению эксперта, в течение нескольких лет он находился в комфортной нише лидера «Оппозиционного блока» и третьей по величине фракции в Раде.  А в ситуации внутреннего конфликта у Бойко был выбор, и «он предпочел связать свои перспективы с прожженными политическими игроками, сел играть с ними «в дурака» с вполне предсказуемым результатом». 

В итоге, по мнению Золотарева, из «ОппоБлока» Бойко ушел, и ушел некрасиво, сыграв по партитуре прописанной ему куда более поднаторевшими в интригах игроками. 

«Достаточно посмотреть его осенние заявления о перспективах «ОппоБлока». Ушел в «За життя», которому добавили приставку «оппозиционная платформа». Бойко искренне считал, что он станет в ЗаЖОПе как минимум сопредседателем, именно так он и представлялся в эфирах и выступлениях», считает эксперт.

Он приводит пример, когда отвечая на вопрос журналиста «Прямого» о том, каков его официальный статус? Бойко без обиняков отвечает: «Официальный статус –сопредседатель «Оппозиционной плафтормы «За життя»». Однако ознакомившись с Единым реестром общественных формирований, присутствия Бойко в нем не обнаруживаешь. «Оппозиционная платформа «За життя» есть, но Бойко среди руководства там нет. Зато есть люди Рабиновича, есть люди Медведчука. Как оказалось  Бойко даже в «прописке» отказали. В сухом остатке из респектабельного политика стал  «политическим бомжом». Такой вот итог азартных игр с шулерами», - резюмировал эксперт.
ForUm

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