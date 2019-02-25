Киев и Донбасс могут договориться без «вашингтонского обкома» - вот позиция, которую отстаивает оппозиционный политик Виктор Медведчук, пишет в своем блоге политический обозреватель Павел Карназыцкий.

По мнению Карназыцкого, наблюдается важный поворот в деле мирного урегулирования на Донбассе - и глава «ДНР» Денис Пушилин, и глава «ЛНР» Леонид Пасечник публично заявили, что готовы возобновить прямой диалог с Киевом.

«Кроме того, Пушилин и Пасечник призвали канцлера ФРГ Меркель и президента Франции Макрона посодействовать организации переговоров с Киевом. То есть, по сути, Донбасс, который в своих программах собираются возвращать почти все кандидаты в президенты, если не дипломатическим, так военным путем, сам предлагает начать переговоры о своем возвращении в состав Украины», - пишет политический обозреватель.

Карназыцкий подчеркивает, что мирный план Медведчука соответствует как обязательствам Украины по Минским соглашениям, так и Конституции Украины.

«Несложно догадаться, что под «инициативой украинских оппозиционных политиков» Пушилин имеет в виду план-концепцию Виктора Медведчука по восстановлению мира. Оппозиционный политик представил свой мирный план 29 января на съезде партии «Оппозиционная платформа – За Жизнь». Суть концепции в предоставлении Донбассу статуса автономии в составе Украины, что соответствует как положениям Минских соглашений, так и Конституции Украины, которая предусматривает существование автономных регионов в составе унитарного государства», - аргументирует журналист.

«Украинцы могут найти компромисс и договориться друг с другом, без оглядки на «вашингтонский обком» - вот позиция, которую отстаивает политик», - подчеркнул Павел Карназыцкий.

Вместе с тем, Карназыцкий считает, что для установления мира на Донбассе требуется смена политической элиты - вместо «партии войны» к власти должны прийти такие политики как Медведчук.

«Таким образом, на сегодня очевидно существование сил, заинтересованных в нахождении компромисса, как со стороны непризнанных республик, так и со стороны украинских политиков», - делает вывод журналист.

«Остается дело за малым – начать такие переговоры в новом формате. И новый формат означает, что переговоры должны вести высшие должностные лица Украины, а достигнутые договоренности закрепить новое парламентское большинство в Верховной Раде. Соответственно, это возможно только в случае, если у власти окажутся такие люди как Медведчук, который прямо заявил, что его цель - это достижение мира в Украине», - резюмировал Павел Карназыцкий.