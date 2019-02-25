Прямые переговоры в четырехугольнике Киев ‒ Донецк ‒ Луганск ‒ Москва являются основой мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Такое мнение в интервью телеканалу «112 Украина» выразил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук.

Политик прокомментировал обращение представителя ОРДО Дениса Пушилина к президенту Франции и канцлеру Германии как гарантам выполнения Минских соглашений с призывом повлиять на президента Украины Петра Порошенко, чтобы начать диалог Киева с Донбассом.

«Я поддерживаю подобную инициативу… То, что заявил господин Пушилин, то, что заявил господин Пасечник, говорит о том, что они готовы говорить на тему мирного урегулирования, на тему реализации мирного плана, на котором я в последнее время постоянно акцентирую внимание», ‒ отметил Виктор Медведчук. Он также добавил, что уже высказывался об этом, когда 29 января на Всеукраинском чрезвычайном съезде партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» презентовал мирный План-концепцию по урегулированию кризиса на Юго-Востоке Украины: «Это было впервые на съезде, где говорились основные положения этого плана о том, что в основе его должны лежать переговоры в рамках четырехугольника, как я тогда сказал и могу повторить сегодня. Это прямые переговоры… Киева с Донецком, Луганском и Москвой».

Ссылаясь на опыт ведения переговоров с представителями ОРДО и ОРЛО, Виктор Медведчук подчеркнул, что диалог с представителями Донбасса необходим для восстановления мира в Украине. «Я действительно так считаю, исходя из опыта переговорного процесса, а переговорами по Донбассу я занимаюсь с мая 2014 года. Поэтому думаю, что подобное утверждение, для которого у меня есть все основания, может действительно изменить ситуацию в вопросе мирного урегулирования, если будет политическая воля всех сторон», ‒ резюмировал политик.