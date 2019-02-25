Руководитель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк и по меньшей мере четверо членов ВСП не имеют права занимать свои должности в связи с рядом выявленных деяний с признаками коррупции, а их кейсами должны быть проверены правоохранительными органами.

Об этом говорится в письме, направленном 22 февраля в адрес Администрации Президента и Высшей квалификационной комиссии судей за подписью известного французского адвоката, основателя международной антикоррупционной организации SHERPA Уильяма Бурдона, пишет Страна.

Согласно тексту обращения, существует ряд фактов, которые свидетельствуют о возможной коррумпированности 1/3 состава ВСП и невозможности в дальнейшем выполнять ими свои обязанности. Речь идет о главе Совета Игоре Бенедисюке и членах коллегиального органа – Татьяне Малашенковой, Николае Гусаке, Игоре Артеменко и Андрее Бойко.

Бурдон обращает внимание, что согласно выявленным фактам ряда журналистских расследований, Бенедисюк не декларирует доходы, полученные от передачи в аренду своей квартиры на протяжении почти шести лет. «Это является не только нарушением нормы о декларировании для чиновников, но и потенциально свидетельствует об уклонении от уплаты налогов», - отмечается в обращении в адрес Банковой.

Кроме того, по данным автора письма, в 2018 году Бенедисюк умышленно скрыл в декларации около $40 тыс., когда подавал свою кандидатуру на должность судьи Верховного суда. Что ставит вопрос о недостоверном декларировании доходов чиновником и вероятных подозрениях в незаконном обогащении.

В обращении также указано: член ВСП Андрей Бойко, по утверждению журналистов-расследователей, ранее был замечен в ряде потенциально коррупционных деяний. Так, в 2012 году он подарил своей дочери Наталье (сегодня она занимает пост замминистра энергетики) квартиру и паркоместо стоимостью $120 тыс. Вторая дочь Бойко - Кристина, получила от родителей в 2013 году в подарок квартиру за $60 тыс., а мать члена Высшего совета (которая получала доход только в виде пенсии) в том же году приобрела недвижимость за $65 тыс.

Как указывается в обращении французского адвоката, эти суммы существенно превышают доходы Бойко за предыдущие 10 лет. Сам же член ВСП владеет домом во Львове, который не вносит в ежегодную декларацию.

Помимо этого, ранее СМИ Бойко был уличен в вероятном уклонении от уплаты налогов путем сокрытия автомобиля, стоимость которого оценивается в $45 тыс. Машину чиновник зарегистрировал на один департаментов Львовской ОГА, а в дальнейшем его супруга, как инвалид третьей группы, получила автомобиль в качестве гуманитарной помощи.

Бурдон, ссылаясь на материалы расследований журналистов, требует проверить соответствие декларируемых доходов и расходов еще ряда членов ВСП.

Например, в его письме говорится - на несовершеннолетнего сына Татьяны Малашенковой и ее мать в 2013 году были зарегистрированы права на элитные квартиры. При этом окончательным бенефициаром данных квадратных метров стала именно член Высшего совета правосудия. Параллельно Малашенкова не декларирует сведения о стоимости принадлежащем ей земельном участке, который может оцениваться в $145 тыс., а также была уличена в продаже автомобиля по заниженной стоимости и - совмещении должности чиновника и фактического руководителя юридической фирмы.

В отношении члена ВСП Игоря Артеменко был установлен факт регистрации на несовершеннолетнюю дочь недвижимости стоимостью около $100 тыс. Фактически жильем распоряжался сам чиновник. Мать Артеменко стала владелицей нескольких дорогих объектов недвижимости, не имея для этого источников доходов. Жена Артеменко Ирина с 2012 года регулярно получала средства в результате эксплуатации коммерческой недвижимости. При этом, некоторые из этих объектов не указываются господином Артеменко в декларации, как и полученные от их сдачи доходы.

Член ВСП Николай Гусак, по данным СМИ, трудоустроил в обход обязательного конкурса на должность личной помощницы свою крестницу. Он также осуществлял прямое давление на судей, которые рассматривали дела клиентов его сына - адвоката, который также, вероятно совместно с влиятельным отцом контролирует PR-агентство «Контекст Медиа», с целью вынесения ими заведомо неправосудных решений.

Бурдон отмечает, что несмотря на проведенные журналистами расследования и обращения в правоохранительные органы и сам Высший совет правосудия, последний ни разу не прокомментировал публично полученные данные. Более того - не провел внутреннее расследование, что также является прямым нарушением требований международного законодательства. В логике французского адвоката, это может свидетельствовать о покрывательстве коррупции в ВСП его руководством.

В международной антикоррупционной организации SHERPA резюмируют, что такое положение дел дискредитирует и саму деятельность ВСП, в частности, его участие в отборе судей Высшего антикоррупционного суда Украины.