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Центральная избирательная комиссия Украины утвердила график распределения бесплатного эфирного времени на «Общественном телевидении» и «Общественном радио» для выступлений кандидатов на пост президента. Об этом говорится в дополнении к постановлению ЦИК Украины от 21 февраля, сообщает УНИАН.

Президент Украины Петр Порошенко выступит с обращением к украинцам на канале «UA: Первый» Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) 4 и 16 марта в 19:10. Шоумен Владимир Зеленский выйдет в эфир 9 и 23 марта в 19:30.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко - 10 и 24 марта в 20:08.

Лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко будет агитировать на «Общественном канале» 11 и 26 марта в 19:10. Кандидат от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Юрий Бойко - 4 и 16 марта в 19:30. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко - 2 и 14 марта в 20:08.

На «Общественном радио» Порошенко выступит 7 и 16 марта, Зеленский - 7 и 19 марта, Тимошенко и Ляшко - 1 и 12 марта, Гриценко - 8 и 21 марта, Бойко - 2 и 13 марта. Каждому кандидату предоставляется 15 минут эфирного времени. Предвыборная агитация проводится за счет госбюджета.
ForUm

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