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Высший земельный суд Вены принял решение о допустимости экстрадиции в США и осуществления уголовного производства против украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Таким образом суд удовлетворил апелляцию прокуратуры Вены на предварительный отказ суда в выдаче бизнесмена, сообщает BBC.

Окончательное решение об экстрадиции Фирташа в США примет федеральный министр юстиции Австрии, заявил судья.

12 марта 2014 года Дмитрия Фирташа задержали в Австрии по запросу Министерства юстиции США.

Ведомство обвиняло украинского бизнесмена в даче взятки в размере 18,5 млн долларов для того, чтобы получить разрешение на добычу титанового сырья в Индии. Готовую продукцию затем планировали продавать в США.

По этому делу проходят шесть человек, среди которых - индийский парламентарий, венгерский, индийский и шриланкийский предприниматели.

По версии следствия, подозреваемые подкупили индийских чиновников, чтобы получить разрешение на разработку титановой шахты в индийском штате Андхра-Прадеш.

 
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