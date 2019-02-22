Политический обозреватель Денис Гаевский в своем блоге размышляет, сохранит ли Украина в будущем свою газотранспортную систему.

«Неопределенность сохраняется относительно контракта на транзит газа через Украину между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом», истекающим 1 января 2020 года. 21 января состоялись трехсторонние консультации с участием представителей Украины, России и Евросоюза, но они закончились тем, что стороны «договорились договариваться», - пишет обозреватель.

Денис Гаевский приходит к выводу, что наиболее реалистичный проект, который позволит сохранить статус Украины как страны-транзитера и рабочие места в отрасли, предлагает оппозиционный политик Виктор Медведчук.

«Наиболее реальную возможность сберечь за Украиной статус страны- транзитера, что сохранит поступления в казну и рабочие места в газовой отрасли (около 30 тыс. человек), предлагает Виктор Медведчук», - уверен политический обозреватель.

По мнению Гаевского, кроме предложения Медведчука создать трехсторонний консорциум Украина-ЕС-Россия, других реалистичных вариантов спасти украинскую ГТС больше нет.

«Его предложения состоят в необходимости создать трехсторонний консорциум по управлению ГТС с участием РФ и ЕС, что позволит загрузить магистральные газопроводы таким объемом газа, благодаря прокачке которого из госбюджета не потребуется дотировать «трубу». Также будет сохранена техническая способность получать газ в реверсном режиме. Иных рецептов, способных воспрепятствовать превращению ГТС в груду металлолома, не просматривается», - делает вывод журналист.

Гаевский прогнозирует, что предложения Медведчука имеют высокие шансы, поскольку его политическая сила «Оппозиционная платформа - За жизнь» пройдет в следующий созыв Верховной Рады.

«Предложения Медведчука имеют немалые шансы на реализацию после формирования осенью этого года нового состава парламента, где будет представлена его политсила «Оппозиционная платформа – За жизнь». Поскольку политик является последовательным оппонентом Вашингтона, высока вероятность того, что он будет инициатором пересмотра закона, позволяющего передавать до 49% акций компании-оператора ГТС резидентам США», - прогнозирует политический обозреватель Денис Гаевский.