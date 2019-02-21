Руководитель ОРЛО Леонид Пасечник заявил, что украинские власти готовят массовые фальсификации на президентских выборах: «Проходящая на Украине президентская кампания в очередной раз показывает, что жителям Луганщины отказывают в праве на определение своей судьбы. Тем из них, кто живет на территории Луганской области, не дают выдвинуть своих кандидатов на выборах, отказывают в праве на защиту, в праве быть услышанными. Под надуманными предлогами Киев наотрез отказывается принять наблюдателей из тех стран, что имеют свое собственное, а не тиражированное Вашингтоном мнение».

Пасечник отметил, что в настоящее время в Украине развязана огульная кампания травли украинских политиков, выступающих за установление мира на Донбассе.

Обращаясь ко всем цивилизованным странам и в первую очередь к Германии и Франции как гарантам Минских соглашений, руководитель ОРЛО призвал международную общественность вмешаться в ситуацию: «Прежде всего, призываем гарантов минского процесса – Ангелу Меркель и Эмманюэля Макрона – повлиять на Порошенко». Кроме того, он заверил, что Луганск «готов открыто и напрямую разговаривать с Киевом, с любой нынешней и пришедшей на ее смену властью ради мира на нашей земле, ради наших детей и их будущего».

Как сообщалось ранее, 29 января на съезде партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук представил План-концепцию по урегулированию конфликта на Юго-Востоке Украины. Этот план, основой которого являются Минские соглашения, предусматривает прямые переговоры, открытый диалог Киева, Донецка, Луганска и Москвы и прежде всего возвращение людей путем предоставления им реальных гарантий безопасности, закрепление в Конституции Украины автономного статуса Донбасса.