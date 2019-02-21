Национальный совет по телерадиовещанию назначил внеплановую выездную проверку спутниковому телеканалу «112 Украина».

Как сообщает пресс-служба Нацсовета, основанием стали зафиксированные в ходе мониторинга высказывания ведущего и гостей в студии, свидетельствующие о признаках нарушения тех норм законодательства, которые запрещают пропагандировать или разжигать национальную, расовую или религиозную вражду и ненависть, популяризировать или пропагандировать органы государства-агрессора и их отдельные действия, распространять необъективную информацию.

Так, 30 декабря 2018 в эфире телеканала транслировалась передача «Кто кому Рабинович» (с повтором 13.01.2019), в которой ведущий Вадим Рабинович, в частности, допустил высказываний: «Скажите пожалуйста, это ничего, что сегодня спокойно с фашистскими флагами те, которые ... ну, просто, молодежь не соображающая, и подстрекатели ходят по городу Киеву. Это нормально? Это ничего, что во многих военных подразделениях нашей страны татуировки, свастики. Это как? Соотносится с нашим завтрашним днем?».

В передаче «LIVE» 27 января (повторы 28.01.2019 в 02:11 и 03.02.2019 в 10:01, ведущий П. Кужеев), гостем которой был лидер партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Рабинович, звучали его слова «Хотите Украину, которая своими героями видит вот этих вот последователей фашизма, - выбирайте фашизм! Но скажите честно: нам нравятся эти фашисты... Нам навязывают эту искусственную какую-то идеологию «бандерштата», а также другие высказывания, в которых усматривается нарушение норм действующего законодательства.

16 февраля гостем передачи «Большое интервью» (повтор 17.02.2019 в 16:20, ведущий П. Кужеев) был экс премьер-министр Украины Николай Азаров, который назвал события Революции достоинства государственным переворотом, а также отрицает наличие на Донбассе регулярных частей российской армии. «Но основа конфликта, запомните, - это государственный переворот. Не было бы государственного переворота, состоялись бы досрочное выборы – был бы Крым в Украине, и был бы Донбасс в Украине, был бы мир, согласие и стабильность», «Это ясно показало националистический неонацистский характер пришедшей власти», - звучали в эфире утверждения Азарова.

Кроме того, 15 декабря 2018 в эфире телеканала из уст ведущего прозвучала информация, которая была дублирована и текстом на экране, о том, что в Виннице 20 молодых людей ворвались в кафедральный собор после службы и выгнали оттуда священников. Информация о захвате собора впоследствии была опровергнута на сайтах Stopfake.org и Depo.ua. Однако в своем телеэфире ООО «Телерадиокомпания «112-ТВ» не опровергла информацию, имеющую признаки распространения необъективной информации.

Таким образом, Нацсовет видит в распространенных на телеканале «112 Украина» программах признаки нарушения абзацев четвертого и девятого части второй статьи 6, пунктов а) и в) части первой статьи 59 Закона Украины «О телевидении и радиовещании» и части первой статьи 28 Закона Украины «Об информации».

Регулятор также обратится к региональным компаниям «Ариадна ТВ», «Лидер ТВ», «Партнер ТВ», «ТВ Выбор» и «Новый формат ТВ», которые вещают с аналогичной «112 Украина» программной концепцией, с просьбой предоставить записи их эфиров для анализа.