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Руководитель ОРДО Денис Пушилин заявил, что Донбасс готов к прямому диалогу с Киевом для достижения мира на Востоке Украины.

«Донбасс последовательно выступает за продолжение переговорного процесса в Минске. Всячески поддерживаем инициативу украинских оппозиционных политиков по интенсификации переговоров и выполнению Минских соглашений. Выражаем готовность к переговорам и возобновлению прямого диалога с Киевом. Ответственно заявляем о нашей готовности к достижению мира для Украины и для Донбасса», – заявил руководитель ОРДО.

В своем обращении к гарантам Минских соглашений – канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эмманюэлю Макрону – Пушилин призвал европейских лидеров «оказать влияние на президента Порошенко содействовать установлению прямых и продуктивных переговоров, поддержать инициативы украинских политиков по выполнению Минских соглашений».

Пушилин отметил, что здоровые политические силы, которые еще остались в Украине и пытаются продвигать политику мирного урегулирования конфликта, подвергаются репрессиям и откровенной физической расправе со стороны украинских спецслужб и ультранационалистов. «Главная цель Порошенко – не допустить к выборам сторонников мира на украинской земле и игнорировать Минские соглашения», – подчеркнул Пушилин, заявив, что политики и общественные деятели, открыто призывающие «майданную власть» к налаживанию прямого мирного диалога с республиками, уничтожаются.

Как известно, 29 января на съезде партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук предложил План-концепцию по урегулированию конфликта на Юго-Востоке Украины. Данный план базируется на Минских соглашениях, предполагает прямой диалог в четырехугольнике  Киев – Донецк – Луганск – Москва, возвращение людей через реальные гарантии безопасности, закрепление в Конституции Украины автономного статуса Донбасса.
ForUm

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