Политический эксперт и конфликтолог Владимир Мулык заявил в эфире канала 112 Украина, что дело против оппозиционного политика Виктора Медведчука - это пример политических репрессий, потому что его предложение дать автономию Донбассу соответствует Конституции Украины.

«Вот он уровень политических репрессий на высшем уровне, накануне выборов президента. Из-за чего все это происходит? Народный фронт в свое время через Тетерука внес эту кляузу. Зачем это все произошло? Вполне возможно, что это удар по рейтингу Порошенко. Потому что ему один из руководителей журнала The National Interest сказал «Внимание! США так просто не пропустят политические репрессии против одного из ведущих политических лидеров страны!» - пояснил конфликтолог.

Мулык поясняет, что настоящая причина репрессий - это План-концепция по восстановлению мира, который Медведчук представил на съезде «Оппозиционной платформы - За жизнь» 29 января.

«Общая политическая канва понятна. Из-за чего на него дело заведено? Потому что был предложен мирный план-концепция. Противники идеологические - «ни войны, ни мира» и «партия войны» - не могут предложить ничего своего. У них нет вариантов - у них лишь война», - рассказал эксперт о сути противоречий между Медведчуком и «партией войны».

По мнению Мулыка, «партия войны» пытается запустить политические репрессии против Медведчука как ключевого переговорщика между Киевом и Москвой, чтобы сорвать переговоры о мирном урегулировании.

Этот план-концепция предусматривает - первое и главное - мы возвращаем людей, а не территории. И из этого проистекает, что люди, которые находятся на территории (Донбасса), администрируют ресурс. А это Донецк и Луганск. Должны договариваться. Если Киев с Москвой договариваются, добавляем два украинских города. В четырехугольнике происходит договор здесь, на территории Украины! Потому что это все (т.е. Донбасс. - Ред.) - территория Украины», - заявил Мулык.

Что касается предложения Медведчука дать автономию Донбассу, то эксперт напомнил, что понятие автономии закрепляет Конституция Украины.

«У меня есть вопрос встречный! Задайте вопрос французам. У них есть унитарное государство. У них в Конституции прописан статус заморских территорий - в унитарном государстве! У нас в Конституции прописано унитарное государство с автономией в Крыму. Все это законно!» - подвел черту Мулык.