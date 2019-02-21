55-ю Мюнхенскую конференцию по безопасности украинские политики попытались использовать как площадку, где можно засветиться перед мировыми лидерами, пишет в статье на сайте «За життя» председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук.

Политик особо акцентирует внимание на том, что на пленарном заседании от Украины не выступал никто, а президент Украины участвовал в панельной дискуссии на тему безопасности в Восточной Европе: «Максимум, на что могли рассчитывать Тимошенко, Тарута и Гриценко, так это на «кулуарно-фуршетную дипломатию»: постоять возле влиятельного мирового политика на «украинском ланче» Пинчука или сфотографироваться в ресторане с Лагард, чтобы потом выкладывать в Facebook или на партийных сайтах тексты патриотических речей, которых не было и быть не могло. По одной простой причине: эти украинские политики мировой общественности не интересны».

Медведчук объяснил, почему на международном уровне к украинским политикам не относятся серьезно: «Ну не воспринимают мировые лидеры всерьез людей, которые едут на такое мероприятие, как международная конференция по безопасности, исключительно с одной целью ‒ ради политического пиара во время предвыборной кампании… которые думают не о мире и безопасности, а лишь проталкивают изо всех сил «вашингтонские темники» о необходимости усиления-углубления-ужесточения антироссийских санкций».

Медведчук, как идеолог объединения прагматичных оппозиционных сил, порекомендовал кандидатам в президенты, раз уж они приехали на Мюнхенскую конференцию, послушать здравые мысли успешных политиков, например канцлера Германии. Ангела Меркель, по мнению Медведчука, «прекрасно понимает, что альтернативы российскому газу ни для Европы, ни для Украины нет и не будет. Отсюда и ее безапелляционный ответ президенту Порошенко: «Российский газ останется российским газом, а Россия останется нашим партнером»«.

Медведчук задает крайне важный вопрос: «Если это понимают в Германии, то почему не способны понять в Украине? Ведь наша страна не просто имеет тесные кооперационные связи с РФ и продолжает торгово-экономические отношения ‒ протяженность границ между Украиной и Россией составляет более 2200 км». Он убежден: «Украине жизненно необходимо выстраивать партнерские, стратегические отношения не только с ЕС, но и с РФ».

По мнению Медведчука, именно по этой причине украинский вопрос не был возведен на Мюнхенской конференции в ранг актуальных: «Мировые лидеры, в первую очередь европейские, прагматичны и последовательны. Такой позиции они стараются придерживаться и в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе. Минские соглашения безальтернативны, а потому должны выполняться ‒ вот ключевой месседж, который звучит из разных уголков мира: Брюсселя, Берлина, Парижа, Москвы. Более того, об этом говорят и в Вашингтоне».

А украинские кандидаты в президенты в установлении реального мира не заинтересованы, утверждает Медведчук, поэтому и «фонтанируют бредовыми идеями о том, как можно урегулировать конфликт на Донбассе при посредничестве Вашингтона, но… без участия Донецка и Луганска». «Ведь совершенно очевидно, что без прямого диалога все «стратегические планы» по урегулированию кризиса на Донбассе обречены на провал. И план Гриценко (так называемое дипломатическое решение вопросов «с применением военной и полицейской миссий»), и план Таруты, предусматривающий в том числе и введение на Донбассе временной международной администрации, и прожекты Тимошенко по поводу «будапештского формата переговоров» не принесут мир на Донбасс. Все эти планы из разряда хорошо запомнившихся народу обещаний «закончить АТО за несколько часов», ‒ отметил политик.

Резюмируя, Медведчук подчеркнул, что диалог с Донбассом является основой для мирного урегулирования конфликта: «Противостояния и кровопролития можно было бы не допустить, если бы весной 2014-го Киев начал диалог с Донецком и Луганском. Я убежден: конфликт можно было бы остановить и сегодня, если бы Украина выполняла Минские соглашения, если бы велись переговоры в четырехугольнике Киев ‒ Донецк ‒ Луганск ‒ Москва. Но для этого нужна политическая воля. А ни у действующей власти, ни у кандидатов в президенты, приехавших на Мюнхенскую конференцию, нет ни воли, ни желания возвращать Донбасс в Украину и Украину на Донбасс».