Политический аналитик Алексей Калиниченко анализирует в своем блоге предвыборную программу Юлии Тимошенко, в частности, пункты о мирном урегулировании на Донбассе.

«Если же свести предвыборные обещания Тимошенко к конкретике, то она предлагает отказаться от Минских соглашений и перейти к придуманному ею «восстановлению мира согласно Будапештскому Меморандуму». На словах хорошо, а на деле это фантастика, потому что Будапештский меморандум касается только ядерного оружия и не имеет никакого отношения к восстановлению мира на Донбассе», - поясняет аналитик.

Калиниченко приходит к выводу, что у кандидата Тимошенко нет никакого видения, как решать проблему пленных. «На днях, выступая по телевизору, она заявила, что женщина-главнокомандующий никогда бы не назначила в Минскую переговорную группу оппозиционного политика Виктора Медведчука, как это сделал Порошенко», - напомнил он.

По факту, поясняет Калиниченко, Тимошенко собирается разрушить существующий переговорный формат между Киевом и Москвой, между Киевом и непризнанными республиками ДНР-ЛНР, доказавший на деле свою эффективность.

«Для иллюстрации – за несколько лет своей работы в качестве главного переговорщика Медведчук сумел договориться и организовать освобождение из плена около 900 человек. В результате, сотни семей – как на территории Украины, так и на Донбассе – смогли воссоединиться, потому что домой вернулись родные и близкие», - подчеркнул эксперт.

«То есть, по факту Тимошенко под мирными лозунгами фактически прямым текстом обещает войну – эскалацию военного конфликта на Донбассе, прекращение работы Минской контактной группы и разрушение переговорного формата по обмену пленными. Но тогда, если по-честному, то Тимошенко должна прямо сказать еще до первого тура, что она не за мир, а за войну, что в результате ее политики погибнут еще тысячи человек, а сотни украинцев так и останутся в плену», - так расшифровал аналитик предвыборные обещания Тимошенко.

Алексей Калиниченко поясняет, почему Тимошенко осмелилась выступить против Медведчука. Дело в том, что она заключила предвыборный союз с «Народным фронтом», а Яценюк и другие предводители «партии войны» считают Медведчука своим врагом №1.

«Политические заигрывания Тимошенко с «Народным фронтом» привели к тому, что кандидат в президенты заговорила словами Яценюка, Авакова и других предводителей «партии войны». И тогда понятно, почему Тимошенко вдруг осмелилась выступить против Медведчука. Ведь украинская «партия войны» открыто называет его своим врагом №1, банды радикалов постоянно нападают на отделения движения «Украинский выбор – Право народа», а часть персонажей периодически призывают к его физической ликвидации», - пояснил политический аналитик Алексей Калиниченко.