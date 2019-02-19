Мирный план Медведчука предлагает базовые принципы для разрешения конфликта на Донбассе и сохранения этих областей в составе Украины. Более того, озвученные им предложения полностью соответствуют и Конституции Украины, и Минским соглашениям, которые официальный Киев взял на себя обязательство выполнять. Об этом председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил в эфире телеканала NewsOne.

«Этот план готовился полтора или два года. Изучались, исследовались различные вопросы, которые могли быть положены в его основу и стали своего рода переговорной позицией, — рассказал политик. — Наверное, это я не сам придумал. И если даже я это сам придумал, то я это уже апробировал в каких-то дискуссиях и в каких-то разговорах (с учетом того, что я общаюсь с руководством непризнанных республик и с руководством Российской Федерации). Я вижу, и я чувствую атмосферу, возможности решения этой проблемы».

Кроме того, Виктор Медведчук призвал возвращать не территории, а людей, которым необходимо также предоставить гарантии безопасности. «Почему людей? Потому что территории вернутся с людьми, — уверен он. — Когда мы говорим, что возвращать людей — мы исходим из чего? Надо им дать гарантии их защищенности, гарантии их безопасности. Рассказать людям будущее в Украине, куда они должны вернуться… Когда мы говорим об автономном регионе Донбасс, мы исходим из того, что должна быть автономия в составе Украины».

По словам Медведчука, предложенный им мирный план полностью основывается на Минских соглашениях, которыми и предусмотрен особый статус этого региона. Теперь же необходимо внести соответствующие изменения в Конституцию Украины. «Что же нового предлагает Медведчук, что так возмутило действующую власть? То, что он (план. — Ред.) представился этим людям реальным? Но это вдохновляет, если они считают, что он реальный. И я уверен, что при «перезагрузке» власти его реализация станет реально возможной», — заявил политик.

Он убежден: украинская сторона должна выполнить политическую часть Минских соглашений. И сегодня очередь Киева продемонстрировать политическую волю, стремление к мирному урегулированию конфликта на Донбассе. «Здесь нельзя говорить, что одна только сторона в этом виновата (речь о невыполнении Минских соглашений. — Ред.)… Но если говорить о фундаменте Минских соглашений как политической части, используя футбольную терминологию, — мяч на стороне Украины, мяч на стороне Киева», — отметил Медведчук.