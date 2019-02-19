Ведущее пакистанское издание Urdu Point обеспокоено сообщением Виктора Медведчука о том, что украинские банки обратились к нему с просьбой закрыть свои счета из-за санкций, наложенных на него со стороны Соединенных Штатов.

«Виктор Медведчук, лидер оппозиционного Общественного движения «Украинский выбор – Право народа» и представитель Киева в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Украине, сказал, что украинские банки обратились к нему с просьбой закрыть свои счета из-за санкций, наложенных на него со стороны Соединенных Штатов», — пишет издание.

По информации Urdu Point, Медведчук стал объектом санкций Министерства финансов США в 2014 году вместе с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем и Сергеем Аксёновым, главой Российской Республики Крым, потому что они якобы «представляли угрозу миру и стабильности в Украине и территориальной целостности страны».

«Соединенные Штаты ввели против меня санкции.... [имеется в виду, что] мои активы и мои банковские счета в Соединенных Штатах должны быть заморожены, и мне запрещен въезд в Соединенные Штаты ... Но у меня там никогда не было никаких активов, у меня там нет банковских счетов. Но ситуация становится абсурдной, когда украинский банк, где я держу свои счета и счета организаций, которыми я владею, говорит мне, что «вы должны закрыть счета, потому что находитесь под санкциями США», — сказал Медведчук журналистам телеканала «112 Украина», комментируя ситуацию.

Медведчук пояснил, что украинские банки имеют корреспондентские счета в банках США и боятся попасть под ограничения, если будут работать с клиентами, на которых наложены санкции со стороны США.