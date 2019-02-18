Политический обозреватель Руслан Веснянко сравнивает в своей статье предвыборные съезды Петра Порошенко и «Оппозиционной платформы - За жизнь».

По словам Веснянко, Порошенко в своем выступлении на съезде стремился доказать, что является самым антироссийским политиком.

«Итак, Петр Порошенко выдвинул себя от своего имени кандидатом в президенты. Как обычно, он больше говорил о «стране-агрессоре», нежели об Украине: 21 раз произнес «Россия», трижды «пенсионеры» и «бедность» и всего два раза «зарплаты». И это понятно: Петру Алексеевичу ну очень хочется доказывать, что он самый антироссийский политик в стране (и даже в мире, видимо)», - с иронией пишет автор.

Веснянко пишет, что форум оставшихся приверженцев Порошенко был не единственным предвыборным событием - на съезде «Оппозиционной платформы - За жизнь» делегаты выразили поддержку кандидату в президенты Юрию Бойко.

Руслан Веснянко обратил внимание на разную идеологию съезда «Оппозиционной платформы» и пиар-форума Александра Вилкула, где в конце участники кричали приветствие ОУН «Слава Украине!» - «Героям слава!».

«Выступили лидеры оппозиционной партии, общественники, ветераны Великой Отечественной войны, представители чернобыльцев и афганцев. Съезд завершился исполнением легендарной советской песни "Я люблю тебя, жизнь!" (что выглядело очень контрастно по сравнению с пиар-форумом по выдвижению Александра Вилкула, где в конце кричали бандеровское приветствие "Слава Украине! Героям слава!")», - подчеркнул журналист.

Веснянко напоминает, что идейный вдохновитель оппозиции Виктор Медведчук во время выступления на съезде не только охарактеризовал главные угрозы для Украины, но и предложил пути выхода из ситуации, в частности, представил план-концепцию по восстановлению мира.

«Председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук в своем выступлении не только описал, как политика власти (которую он прямо назвал "тупой и ограниченной") создает угрозы для страны, но и предложил пути выхода из ситуации, в первую очередь, план-концепцию по восстановлению мира в Донбассе. Идейный вдохновитель политической силы отметил, что нынче есть реальный шанс прекратить беспредел правящей власти и перечислил главные беды страны: война на Донбассе, тарифный геноцид, коррупция, криминал, радикальный национализм, американское управление, бедность и социальная несправедливость», - отметил Веснянко.

Главная проблема, по словам Медведчука - это попытки власти навязать всему украинскому народу идентичность, которая близка лишь части украинцев.

«В своем выступлении он сформулировал главную проблему — попытки власти «навязать идентичность, которая близка лишь части народа», это прямая угроза краха государственности и опасность для существования Украины как единого государства», - цитирует журналист позицию Виктора Медведчука.