также в разделеПолитика
Еще один нардеп-«радикал» подал иск против Супрун 27
Порошенко: Никто не знает победителя выборов и это – залог демократии 22
Гройсман объяснил, почему Супрун до сих пор не министр 38
Ахметов и Новинский по указанию Порошенко заменили Шуфрича на Вилкула в ПА ОБСЕ 95
Меркель: Я на стороне Порошенко, но изоляция России недопустима 225
Политолог объяснил, почему Медведчук против Новинского 132
Прокремлевским политикам не удалось попиариться на Мюнхенской конференции 106
Трамп подписал пакет законов, существенно увеличив помощь Украине 62
Собравшегося в Крым британского политика выгнали из партии 68
Порошенко: ЕС одобрит «азовские санкции» на следующей неделе 52
Новинский опубликовал программную статью по вопросам войны и мира 110
Столтенберг рассказал Порошенко о переговорах с Лавровым 49
Луценко не собирается в отпуск на период избирательной кампании 36
Столтенберг просил Лаврова освободить военнопленных моряков 55
Медведчук жестко раскритиковал Новинского за предательство интересов жителей Донбасса 956
France-Presse: Расследование против Медведчука связано с его предложением урегулировать конфликт на Донбассе 54
Помпео и Могерини обсудили введение против РФ «азовских» санкций 40
Медведчук: Страна, в которой полицейские должны извиняться перед преступником, не имеет будущего 229

Политолог Павел Рудяков считает, что до обсуждения мирного плана Виктора Медведчука дело так и не дошло, зато сам он выступил в роли  критика чужих планов. Имеется в виду мирный план Новинского. Об этом эксперт написал в своем блоге на «Корреспонденте».

Эксперт уверен, что Медведчук и Новинский, казалось бы, должны принадлежать к одному и тому же условному «лагерю» политического процесса, который тоже условно можно окрестить «бело-голубым». Тем не менее, оценка первым из них плана второго по своей резкости и тональности мало чем отличалась от оценки патриотами плана Медведчука. «Не странно ли?» - задается вопросом эксперт.

На первый взгляд да, отмечает Рудяков,  несколько странно. «Если же присмотреться, то совсем нет. Соглашусь с Золотаревым: в «нервной реакции» Медведчука на план Новинского присутствуют не только концептуальные, но и личные мотивы.  Для тех, кто думает иначе, советовал бы вчитаться в аргументацию, на основании которой Медведчук разбивает, как ему кажется, Новинского. В ней много желчи, злости, но мало главного – связи с тем, что, собственно, предлагает Новинский. Мирные планы по Донбассу Медведчука и Новинского, хотя и отличаются друг от друга, строятся, по сути дела, на общем основании – на принципе поиска путей к миру через диалог, а также необходимости привлечения к этому диалогу представителей «ДНР-ЛНР».

С точки зрения политолога,  Медведчук делает вид, что он этого фундаментального сходства своего и чужого плана не замечает. Для пущей верности он обвиняет Новинского в том, в чем тот, как считает Рудяков, заведомо невиновен: стремлении оставить представителей мятежного Донбасса за бортом мирных переговоров и нежелании защищать их и их интересы.

«Прав Золотарев, когда видит в реакции Медведчука следы личной ревности к любым посягательствам на его монопольное право быть коммуникатором между Банковой и Кремлем,  Порошенко и Путиным. В данном случае под руку попался Новинский (хотя всерьез задумываться над тем, чем этот политик мог бы устроить Москву, вряд ли приходится). Вот ему и досталось на орехи. Вплоть до обвинений в том, что он, дескать, льет воду на мельницу США и выступает лоббистом американских интересов». 

И последнее, что отметил эксперт, из плана Новинского действительно должно было бы вызвать ревность Медведчука - упоминание об Украинской православной церкви как о возможном и самом приемлемом посреднике в будущих переговорах между Киевом и Донецком-Луганском.

«Тут Виктору Владимировичу есть о чем задуматься. Впрочем, если считать приоритетом интересы дела, а свои личные интересы подчинять им, то и в этом вопросе можно было бы попробовать поискать компромисс. Было бы желание», - пишет Рудяков.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

39
Теги