По решению фракции «Оппозиционный блок» Нестора Шуфрича исключили из состава членов делегации Верховной Рады Украины в Парламентской Ассамблее ОБСЕ. Об этом депутат написал на странице своей пресс-службы в Facebook.

«Как сообщили мне мои помощники в Верховной Раде Украины, при оформлении документов на представление фракции «Оппозиционного блока» в делегации Верховной Рады Украины в Парламентской Ассамблее ОБСЕ, они в Комитете иностранных дел узнали о решении фракции «Оппозиционный блок» исключить меня из состава членов делегации», – прокомментировал Шуфрич.

По мнению депутата, подобную информацию представитель партии должен был узнать не от помощников, «а как минимум от Новинского, который считает себя руководителем фракции, и при этом трусливо, не пригласив меня на обсуждение этого вопроса, провел это решение».

Также Нестор Шуфрич полагает, что за подобным стоят Ринат Ахметов и президент Петр Порошенко, по чьему приказу Новинский решил исключить депутата из делегации.

По словам Шуфрича, причиной подобной ситуации стала его принципиальная позиция. «Наверное, сегодня, накануне выборов, власть и послушная ей часть «Оппоблока» не хочет слышать критику с такой площадки. Могу их разочаровать: своими попытками заткнуть рот политическим оппонентам они привлекают только больше внимания к борьбе против свободы слова и плюрализма мнений. Не важно, идет ли речь о недопущении Шуфрича в ПА ОБСЕ, уголовном преследовании, или подготовке покушения на Медведчука, или многочисленных нарушениях прав и свобод простых граждан».

«Я четко обвинял Порошенко и его окружение в мародерстве, срыве мирного процесса, нежелании реализовывать Минские соглашения и ухудшении жизни наших граждан, что власть прикрывает конфликтом на Юго-Востоке», – считает Шуфрич.