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Новинский не намерен защищать интересы жителей Донбасса и выступает лоббистом интересов США. Об этом заявил Виктор Медведчук, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Идеи, изложенные в статье Вадима Новинского «Ни войны, ни мира: Минские соглашения четыре года спустя», — это фактически единый националистический темник как для власти, так и для псевдооппозиции, который является либо демонстрацией узколобости «оппозиционеров», либо, что куда очевиднее, свидетельством их прогиба перед Вашингтоном», — отметил оппозиционный политик.

По его словам, вслед за представителями власти и так называемыми демократическими оппозиционерами, Новинский озвучивает замшелые идеи о женевском и будапештском форматах. «За последние годы их прозвучало немало. Немало было и предложений о переносе площадки переговоров из Минска, например, в одну из столиц Западной Европы… Но дальше идей и прожектов дело не пошло. И не пойдет. Потому что в таком случае на переговорном процессе в четырехугольнике Киев ‒ Донецк ‒ Луганск ‒ Москва будет поставлен крест», — уверен Медведчук.

Он отмечает, что Новинский открыто признает, что не намерен защищать интересы жителей Донбасса путем диалога и выступает лоббистом интересов США. По мнению Новинского, именно «отсутствие за столом переговоров в Минске в феврале 2015 года Соединенных Штатов делает Минские договоренности уязвимыми и неэффективными».

«Не буду комментировать параллели, проводимые Новинским, между февралем 2014-го и февралем 2015 года. Скажу только одно: возлагать надежды на то, что присутствие госсекретаря США способствовало бы урегулированию конфликта, инспирированного и реализованного Вашингтоном (достаточно вспомнить скандальный телефонный разговор госпожи Нуланд с послом США в Украине Джеффри Пайеттом по поводу формирования нового украинского правительства, во время которого она прямо сказала: «Я думаю, что Яценюк – это подходящий человек», и предложила «послать ЕС»), может только безумец. Но еще безумнее предлагать сесть за один стол представителям США, России, ОРДО и ОРЛО (впрочем, последних господин Новинский, видимо, даже не рассматривает как полноправных участников переговоров), — заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

По его мнению, в этом кроется самая большая стратегическая ошибка — как нынешней власти, так и условной оппозиции. «Если мы хотим вернуть Донецк и Луганск, то должны вести с ними прямые переговоры, как это и предусмотрено в «Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, — пишет политик. — Мы обязаны предоставить гарантии безопасности жителям Донбасса. Мы должны предложить тот вариант, который позволит вернуть Донбасс в Украину и Украину на Донбасс, вернуть в первую очередь людей, ведь это наши граждане, это граждане Украины».

«Однако, очевидно, для Новинского и ему подобных куда привычнее и проще вести переговоры с представителями Вашингтона, игнорируя интересы не только жителей Юго-Востока, но и всей Украины. Чем тогда эти «оппозиционеры» отличаются от действующей власти, которая отдала Украину под внешнее управление США, похоронив независимость нашей страны?» — отметил В. Медведчук.
ForUm

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