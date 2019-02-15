Главный редактор информационного агентства «Остров» Сергей Гармаш считает, что избиратели оппозиции поддерживают Юрия Бойко и Виктора Медведчуку, в то время как выдвиженец Ахметова Александр Вилкул сегодня играет роль технического кандидата Петра Порошенко.

«Я Вилкула, честно говоря, не считаю кандидатом реальным. Реальным не считаю. Все-таки переиграли «Оппозиционный блок», Медведчук переиграл Ахметова, скажем так. И Вилкул сейчас скорее технический кандидат, чем реальный», - заявил журналист в интервью Ukrlife.tv.

На вопрос ведущей «Технический - под кого?», Гармаш ответил, что Александр Вилкул - это технический кандидат действующего президента Петра Порошенко.

«Технический под размыв все-таки… под Порошенко фактически. Это размыв аудитории Бойко», - пояснил он.

По оценкам Сергея Гармаша, сегодня социология показывает, что политическая сила Рината Ахметова, выдвинувшая Александра Вилкула, не имеет рейтинга и не может рассчитывать на поддержку избирателей.

«Это заработок на парламентские выборы. У них, собственно, нет шансов, им нужно продвигать своего кандидата, нужно продвигать свою политическую силу, которая сегодня по соцопросам «не светится», - так оценил ситуацию главный редактор.

По оценке Сергея Гармаша, оппозиционные избиратели сегодня поддерживают Юрия Бойко и Виктора Медведчука (лидеры партии «Оппозиционная платформа - За жизнь»).

«Бойко и Медведчук забрали весь основной потенциал бывшего «Оппозиционного блока» в том формате, который был», - так оценил расстановку сил на поле Юго-Востока журналист.

Вот почему, утверждает Сергей Гармаш, раз Александр Вилкул работает как технический кандидат власти, он не может рассматривать его как реального претендента.

«Поэтому Вилкула я как кандидата не рассматриваю реального», - вынес свой вердикт главный редактор ИА «Остров» Сергей Гармаш.