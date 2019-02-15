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Оппозиционный политик Виктор Медведчук представляет Киев на переговорах с Донецком и Луганском. Об этом пишет агентство France-Presse.  Издание отмечает, что недавно прокуратура Украины начала расследование о государственной измене в отношении политика в связи с его призывами предоставить автономию регионам на востоке Украины.

Данный материл France-Presse перепечатал ряд известных мировых СМИ, среди них The News, Digital Journal, Business Live, сеть французских общественных международных телеканалов France 24, Microsoft MSN, Daily Times, Times Now, сайт люксембургского радио и телеканала RTL.

«64-летнего Виктора Медведчука обвиняют в «стремлении подорвать территориальную целостность» Украины и «государственной измене», сказала AFP пресс-секретарь прокуратуры Лариса Сарган. Исследование касается речи на съезде оппозиции в прошлом месяце... Медведчук заявил, что такая автономная область позволит положить конец военным действиям.., в результате которых за последние пять лет погибло около 13 000 человек», — говорится в материале.

Агентство отмечает, что партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», на съезде которой говорил Медведчук, осудила обвинения как «бредовые». «Группа заявила, что расследование было назначено прозападными властями накануне президентских выборов, которые должны состояться в ближайшее время», — пишет France-Presse.

Также отмечается, что Медведчук, глава администрации президента Украины с 2002 по 2005 год, представлял Киев на переговорах с Донецком и Луганском. «Именно по его предложению Путин впервые в 2017 году провел переговоры с фактическими лидерами сепаратистских регионов. Москва публично поблагодарила Медведчука, который находится под санкциями США, за его роль в переговорах», — указали в агентстве.
ForUm

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