Силы правопорядка должны выполнять действующие законы и Конституцию и не позволять радикалам вмешиваться в избирательный процесс. Такое мнение высказал председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью телеканалу «112 Украина».

Отвечая на вопрос журналиста о нападении радикалов на управление полиции, политик отметил, что бесчинства так называемых активистов организации «С14» являются следствием бездействия правоохранителей. «Эти люди… нападали неоднократно, поджигали офис "Украинского выбора". Более того, они потом выкладывали свое видео и кичились тем, что они это сделали. Нет никакого секрета, кто это был, нет секрета по вопросу содержания этих действий, но… они остаются безнаказанными», — заявил Виктор Медведчук.

«Вы знаете, страна, в которой полицейские должны оправдываться перед преступником, не имеет будущего… Поэтому, когда вы спрашиваете, может ли противостоять полиция сегодняшним потенциальным нарушениям во время избирательного процесса, о которых пишут в СМИ, я хочу сказать: да, у них есть для этого полномочия. Но вопрос: захотят ли они после подобных инцидентов, после возбуждения уголовных дел делать это? У меня есть огромные сомнения. То, что сегодня делается, это как раз попустительство преступной деятельности радикалов… Если они не будут сегодня остановлены, то уже завтра под избирательными комиссиями будут диктовать, за кого надо голосовать», — считает оппозиционный политик. Виктор Медведчук отметил, что радикалы могут не пускать на избирательные участки тех, кто, по их мнению, будет голосовать «не за тех» кандидатов.

Политик также выразил сомнение, что полиция сможет защитить избирательные права граждан: «Сделают ли они это? Вы знаете, вот при тех оценках, которые прозвучали за последние дни… я думаю, есть большие сомнения в том, что мы можем быть гарантированы со стороны полиции, со стороны МВД в плане защиты прав, свобод гражданами. Согласно Конституции».

Медведчук отметил, что, хотя и не является сторонником господина Авакова, поддерживает его позицию в вопросе обеспечения прозрачности и законности выборов: «Обращение, которое я сегодня посмотрел, я полностью поддерживаю. Более того, он (Аваков. — Ред.) занял, насколько мне известно, принципиальную позицию, когда сказал, что не допустит подкупа избирателей. Я думаю, что это не понравилось многим политическим силам, которые пытаются или рассчитывают на подкуп и на фальсификации».

По мнению политика, сегодня нам показывают, как будут поступать с правоохранителями, которые переступили черту. «Только не черту закона, потому что, если они переступают черту закона, они должны нести ответственность, а вот ту черту дозволенного для полиции, как считают некоторые политики. Вот это самое страшное. Потому что, если у кого-то опустятся руки, у того же Авакова, у его подчиненных, и они будут это наблюдать со стороны, как, например, наблюдали со стороны, в том числе и полицейские, когда избивали журналистов одного из телевизионных каналов… то, безусловно, может быть такая апатия. Ну, кому хочется нести ответственность за то, что он, как представитель сил правопорядка, будет защищать закон, если он хорошо понимает, что может стать объектом этого закона и действия будут направлены… против него? Надо ему это делать или нет? Он задумается. И не все, я хочу вам сказать с уверенностью, примут правильное решение, что надо выполнять закон и надо стоять на его страже. Вот это и есть самое страшное, что происходит сегодня в нашем государстве», — резюмировал Виктор Медведчук.