Сообщение о подготовке покушения на председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука нашло широкий отклик в иностранной прессе. Так, испанский El Comunista опубликовал сообщение о заявлении экс-президента Украины Януковича об угрозах в адрес В. Медведчука.

Издание написало, что экс-президент Украины «Янукович в среду осудил угрозы, которые получает украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук».

«Сейчас Виктор Медведчук является объектом угроз, он много лет занимается политикой, и все его знают», — процитировало El Comunista заявление Януковича.

Янукович отметил, что во время своего президентства не всегда соглашался с Медведчуком, но ему никогда не приходило в голову «заставить его замолчать или спровоцировать его».

«Все это (угрозы политическим деятелям в Украине — Ред.) ужасно, особенно когда украинские лидеры говорят о демократических принципах, верховенстве закона, свободе выражения мнений и правах человека», — цитирует испанское издание украинского экс-президента.

El Comunista также сообщает, что Генеральная прокуратура Украины «возбудила уголовное дело против украинского оппозиционера Виктора Медведчука», главы украинского движения "Украинский выбор – Право народа", «по обвинению в государственной измене и "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"».

El Comunista обращает внимание на заявление пресс-секретаря генерального прокурора Ларисы Сарган, которая сообщила, что уголовное дело было возбуждено по предложению Медведчука о создании автономного района в Донбассе на востоке Украины.

Испанское издание также сообщило, что сам Виктор Медведчук назвал процесс против него абсурдным и подтвердил, что обвинения не имеют ничего общего с верховенством закона.

По мнению политика, чтобы установить мир на Донбассе и прекратить боевые действия, необходимо реализовать в первую очередь комплекс мер, который может изменить ситуацию.

«Мы возвращаем людей, а не территории, как это делает власть или как она это пытается делать путем ультиматумов, шантажа и угроз. Мы должны договариваться с этими людьми. Мы должны вести переговоры, Киев должен вести переговоры с Донецком, Луганском и Москвой для того, чтобы урегулировать эту ситуацию», — уверен председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».