Возбуждение Генпрокуратурой Украины уголовного дела за обнародование плана по восстановлению мира на Донбассе и возвращению региона в состав Украины свидетельствует о том, что нынешней власти не нужен ни мир в стране, ни люди на Донбассе, и реализовывать Минские соглашения она не собирается. Об этом в эфире программы «Время покажет» заявил глава Политсовета партии «Оппозиционна платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Политик подчеркнул: открытие против него уголовного дела — это полный политический и юридический абсурд, поскольку никаких признаков состава преступлений в его действиях нет.

«Это всё связано, в первую очередь, с избирательной кампанией. Это связано с действиями оппонентов, которые хорошо понимают: то, о чем я говорю и тот план, который я представил, — в той степени и в той части, в которой можно сегодня представлять, пока это еще переговорный позиция, которая должна обсуждаться, —реальный! Более реальный, чем всё то, что звучало до этого», — сказал Виктор Медведчук.

Политик уверен, что все, кто критикует его план или воспринимает его в штыки, хорошо понимают, о чем идет речь.

«Хорошо понимают, что если об этом говорю я, то, видимо, есть определенные данные как результат встреч, дискуссий и с руководством Донецка и Луганска, и с руководством Российской Федерации. Это та тема, которая может быть переговорной позицией в дальнейшем, если действительно все стороны будут иметь желание достичь этого результата», — подчеркнул глава Политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь».

И то бешенство, которое вызвал мирный план у сегодняшней «партии войны» в лице «Народного фронта», и стало заявлением о возбуждении уголовного дела, добавил политик.

«Власть пошла на это, потому что ей не нужен реальный план по мирному урегулированию, как не нужны и люди на Донбассе. Они считают, что эти люди всегда будут выступать против них или таких, как они. Поэтому власть исходит из того, что всё должно оставаться, как есть», — пояснил Виктор Медведчук.

Минские соглашения, которым на днях исполнилось 4 года, в Киеве реализовывать не собираются, уверен оппозиционный политик.

«Это электорально невыгодно. И господин Порошенко, и госпожа Тимошенко, и Гриценко, и многие другие из того сектора выходят из интересов своего избирателя и не собираются этого делать. Поэтому они признают, что это есть, что это безальтернативно, но ни одного шага в этом направлении не делают. А вот с теми, кто реально это хочет сделать, реально борются», — резюмировал Медведчук.